Suomen merimuseo Kotkassa avoinna 2.6. alkaen – Suurnäyttely Kohtalona Ruotsinsalmi avautuu 9.6.

Merikeskus Vellamon uusi näyttely kertoo Itämeren merkittävimmän meritaistelun ja sen jälkeen rakennetun linnoituskaupungin tarinan ennennäkemättömällä tavalla. Museossa ja jäänmurtaja Tarmossa on joitain näyttelykohtaisia rajoituksia, ja keskusteluoppaat palvelevat molemmissa.

Suomen merimuseo avautuu Merikeskus Vellamossa Kotkassa 2. kesäkuuta, ja viikon kuluttua siitä, 9.6., avataan vuosia valmisteltu Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely. Suomen kansallismuseon ja Kotkan kaupungin tuottamassa näyttelyssä vuoden 1790 meritaisteluihin, hylkyihin ja linnoituskaupungin elämään voi tutustua muun muassa 3D-mallinnuksen ja peliteknologian keinoin. Sotilaiden, upseerien, kauppiaiden ja palvelusväen elämänkohtaloihin syvennytään henkilötarinoissa ja valokuvaaja Elina Simosen ottamissa muotokuvissa. Näyttelyn esineistö on pääosin Suomen kansallismuseon, Kymenlaakson museon ja Museoviraston aiheeseen liittyvistä mittavista ja ainutlaatuisista kokoelmista. Näyttely valmistuu osaksi Merikeskus Vellamon pysyviä näyttelyitä.

Suomen merimuseossa, Merikeskus Vellamossa, voi tutustua laajaan päänäyttelyyn, vaihtuviin näyttelyihin sekä kesäkaudella museoaluslaiturin veneisiin ja museojäänmurtaja Tarmoon. Merimuseon laaja perusnäyttely Pohjantähti, Etelän risti kertoo merenkulun historiasta ja nykypäivästä. Näyttelyn pääteemoina ovat merenkulkija, merikauppa, laivat, laivamatkustaminen, navigointi ja talvimerenkulku. Venehallissa on esillä näyttävä valikoima veneitä eri vuosikymmeniltä, Suomen kansallismuseon ja Kymenlaakson museon kokoelmista.

Suosittu Merimonsterit-näyttely on nähtävissä 17.1.2021 saakka. Palkitun työparin, kirjailija Laura Ruohosen ja kuvittaja Erika Kallasmaan piirroshahmoihin ja runoihin perustuvassa näyttelyssä kohtaavat historialliset faktat ja myyttiset merihirviöt.

Näyttelyissä museovieraiden henkilömäärää rajoitetaan koronatilanteesta johtuvien turvallisuustoimenpiteiden johdosta. Kussakin näyttelytilassa voi olla kerralla enintään 50 henkilöä, lukuun ottamatta Pohjantähti, Etelän risti -näyttelyä ja Venehallia, joissa on runsaammin tilaa. Yleisötapahtumat on peruttu kesän ajalta kokonaan. Opastettuja kierroksia on saatavilla enintään 15 henkilön ryhmille.

Jäänmurtaja Tarmossa voi olla yhtä aikaa sisällä enintään 50 henkilöä. Keskusteluoppaat ovat Tarmossa paikalla kertomassa jäänmurtajan monista vaiheista. Ryhmien maksimikoko Tarmossa on 10 henkeä.

Ravintola Laakonki palvelee Merikeskus Vellamossa asiakkaitaan museon aukioloaikoina 2.6. alkaen. Tarjolla on lounasta ja kahvilatuotteita.

Lue lisää Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelystä: https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/ruotsinsalmen-meritaisteluista-ja-linnoituskaupungista-kertova-suurnaeyttely-avautuu-kotkassa



intendentti Pia Paukku, pia.paukku@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6480

SUOMEN MERIMUSEO JA JÄÄNMURTAJA TARMO

Tornatorintie 99, Kotka

Avoinna 2.–21.6. ja 17.8.–31.12.2020 ti, to-su klo 10–17, ke klo 10–20, ma suljettu. 22.6.–16.8.2020 ma-ti, to-su klo 10–18, ke klo10–20

www.kansallismuseo.fi/fi/suomenmerimuseo