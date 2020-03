Suomen metsät eivät ole kiinni, käytetään niitä

Suomen metsät ovat avoinna koronaepidemiasta huolimatta. Metsät tarjoavat työmahdollisuuksia ja metsän tuotteita, puuta ja virkistystä ja niitä tarvitaan juuri nyt.

- On erittäin olennaista, että emme omilla toimillamme syvennä talouskriisiä. Suomalaiset metsänomistajat ja metsänhoitoyhdistykset ovat nyt avainroolissa, että metsäsektorilla pyörät pyörivät, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

- Puumarkkinoilla on kysyntää ja metsänomistajien kannattaa tarjota puuta myyntiin metsänhoitoyhdistysten kautta. Samoin metsissä on paljon tekemättömiä metsänhoitotöitä ja niitä kannattaa toteuttaa juuri nyt. Myös kemera-rahoitusta metsänhoitotöihin on saatavilla riittävästi, tähdentää toimitusjohtaja Jouni Tiainen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat huolissaan kevään ja kesän kausityövoiman riittävyydestä myös metsätaloudessa. - On tärkeää, että kykenemme huolehtimaan riittävän ulkomaisen työvoiman saannista samalla, kun torjumme koronavirusta, sanoo Hakkarainen. Kotimaisen työvoiman saamiseksi MTK esittää useita toimenpiteitä. Näihin kuuluu se, että maaseudun yritysten työnantajamaksujen maksamiselle annetaan määräaikainen lykkäys.

Nyt tarvitaan joustavia rahoitusratkaisuja maa- ja metsätaloussektorin työpaikkojen ja elinkeinotoiminnan turvaamiseksi. Ja erityisesti sellaisia rahoitusratkaisuja, jotka soveltuvat esimerkiksi yhdistysmuodossa tehtävän liiketoiminnan tukemiseksi. Tässä haastavassa tilanteessa tarvitaan joustavuutta myös verottajalta. Kaikki verotuksen joustot tarvitaan nyt käyttöön, myös metsätaloudessa.