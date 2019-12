Suomen #mimmitkoodaa saa EU:n tasa-arvopalkinnon – voittaja selviää Brysselissä huomenna torstaina 12.12.!

Suomalainen #mimmitkoodaa -ohjelma palkitaan EU:n tasa-arvokilpailussa huomenna Euroopan parlamentissa. #mimmitkoodaa on valittu viiden voittajan joukkoon, ykköspalkinnon saaja selviää torstaina puoliltapäivin. Paikalle Brysseliin palkintoa noutamaan saapuvat #mimmitkoodaa-koordinaattori Milja Köpsi sekä Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Mediakutsu

”On upeaa, että #mimmitkoodaa-ohjelmamme arvo noteerataan nyt jo koko Euroopassa! Pääsy viiden voittajan joukkoon melkein 200 merkittävän hankkeen kisassa on hieno tunnustus työstämme. Mutta tietenkin nyt jännitämme, saammeko mahdollisesti jopa pääpalkinnon! Olemme kuitenkin todella onnellisia jo nyt”, sanoo #mimmitkoodaa-koordinaattori Milja Köpsi.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n johtama #mimmitkoodaa-ohjelma on kasvanut vajaassa parissa vuodessa tyhjästä 5000 naisen kansanliikkeeksi, jossa softa-alan firmat tarjoavat ilmaiseksi koulutusta alalle haluaville naisille.

”Kaiken ydin on naisten itsensä innostus, joka on ylittänyt kaikki odotukset. Naisten osallistuminen ei ole tärkeää pelkästään tasa-arvosyistä, vaan koska osaajapula softa-alalla on huutava; naisten kasvavaa roolia tarvitaan ihan kansallisen hyvinvointimmekin kannalta”, muistuttaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Naisten parempi osallistuminen työelämään ja erityisesti teknologia-ammatteihin on koko EU:ssa suuri haaste. Toivomme, että voimme #mimmitkoodaa-ohjelmalla näyttää suomalaista esimerkkiä kaikille EU-maille siitä, miten tuloksia voidaan todella saada aikaan”, Köpsi ja Roiha sanovat yhdessä.

Akkreditoituneet median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan ohjelmaan to 12.12.2019 Brysselissä (paikallista aikaa):

klo 11.00-12.00 voittajan julkistus ja palkintojenjako, Anna Lindh huone, Euroopan parlamentti

klo 12.00-12.45 kansainvälinen toimittajainfo, 2. kerros, Euroopan parlamentti

Kyseessä on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) kansalaisyhteiskuntapalkinto, jonka teema tänä vuonna on ”Enemmän naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään”. Palkinnolla annetaan tunnustusta innovatiivisille aloitteille ja hankkeille, joilla pyritään edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla. Lisätietoa: https://www.eesc.europa.eu/fi/news-media/press-releases/etsk-omistaa-vuoden-2019-kansalaisyhteiskuntapalkintonsa-naisten-vaikutusmahdollisuuksien-lisaamiselle-ja-sukupuolten

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto ja e-business ry, toimitusjohtaja, +358 400 180 434, rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi

Milja Köpsi, #mimmitkoodaa-ohjelma, vetäjä, +358 40 152 5154, milja@mimmitkoodaa.fi

Mediajärjestelyt:

Jussi Seppälä, +358 50 529 4562, strategiatoimisto Hopiasepät Oy

ETSK:n yhteyshenkilöt:

Chantal Hocquet, Assistant of the Head of Communication, +32 2 546 9299

Anna Comi,Administrator, Department D – Communication, +32 2 546 93 67

https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/

#mimmitkoodaa #CivSocPrize