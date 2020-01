Suomen myydyimmän hedelmän vastuullisuuslupaus vahvistuu – vain vastuullisia banaaneja S-ruokakaupoista

Suomalaiset ovat banaaninsyönnissä maailmanluokkaa. Banaani on S-ruokakauppojen myydyin hedelmä ja sitä ostetaan 45 miljoonaa kiloa joka vuosi. Kaikki S-ruokakaupoissa myytävät banaanit ovat jo vuosia olleet sertifioituja vastuullisuuden osalta. Nyt S-ryhmän myymien Chiquita-banaanien vastuullisuuslupaus vahvistuu entisestään tuotanto-olosuhteiden sosiaaliseen vastuuseen keskittyvän SA8000-sertifioinnin myötä.

S-ruokakaupoissa myydään kahdenlaisia banaaneja: Chiquita ja Reilun kaupan luomubanaani. Chiquita-banaaneilla on jo vuosia ollut Rainforest Alliance -sertifiointi ja S-ryhmä tuo nyt ainoana valtakunnallisena ketjuna ruokakauppoihinsa Chiquita-banaanit, joilla on lisäksi arvostettu sosiaalisen vastuun sertifiointi SA8000.

- Banaani löytyy lähes jokaisesta ruokakorista vuodenajasta riippumatta. Sillä on hedelmänä ihan poikkeuksellisen vakiintunut paikka suomalaisten ruokapöydissä ja eväspusseissa. Suomalainen syö keskimäärin 16-18 kiloa banaania vuodessa. Se on paljon. On hienoa, että myydyin banaanimme Chiquita on nyt entistäkin kattavammin vastuullisuussertifioitu, sanoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Reilun kaupan luomubanaanin osuus S-ruokakauppojen banaanin myynnistä on jo jopa viidenneksen ja osuus kasvaa joka vuosi.

Sertifiointi kertoo, että vastuullisuuslupaukset toteutuvat

S-ruokakaupoissa myydyt banaanit tulevat pääosin Costa Ricasta ja Panamasta. Tarpeen vaatiessa niitä toimitetaan ajoittain myös Ecuadorista.

- Kun kyseessä on alkutuote, jota tuodaan Suomeen ihmisoikeuksien kannalta perinteisiltä riskialueilta, on erityisen tärkeää varmistaa koko tuotantoketjun vastuullisuus. SA8000-sertifiointi on ihmisoikeuksien kannalta kattava sertifiointi, joka huomioi elämiseen riittävän palkan työntekijöille, toteaa Ilkka Alarotu.

Chiquitan banaanintuotanto on jo vuosia ollut Rainforest Alliance -sertifioitua. Chiquitan Ison-Britannian ja Pohjoismaiden johtajana toimiva John Cockle kertoo pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä:

- Lähtökohtamme banaanien kasvatuksessa on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vain tällä tavalla me voimme ylläpitää sekä banaanien tuotantoa että hauraita ekosysteemejä, kuten kosteikkoja ja sademetsiä. Vastuullisuussertifikaattimme takaavat vastuullisen maankäytön lisäksi auditoidut työolot turvallisuuden, terveyden, palkkauksen, tasa-arvon ja yhdistymisvapauden osalta.

Viime aikoina julkisuudessakin on puhuttanut maailman yleisintä banaanilajiketta uhkaavat sienitaudit. Chiquita tukee aktiivisesti tutkimustyötä haasteen ratkaisemiseksi. Kasvinjalostuksessa pyritään kehittämään uusia taudeille vastustuskykyisiä banaanilajikkeita, jotka tukisivat myös luonnon monimuotoisuutta. Laadukkaita, maukkaita ja vastuullisia banaaneja löytyy ruokakaupoista myös jatkossa.



S-ruokakaupoissa myytävien Chiquita banaanien vastuullisuussertifikaatit SA8000 ja Rainforest Alliance:

Sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmä SA8000 on yksi arvostetuimpia sosiaalisen vastuun standardeja. SA8000-auditoinnissa tarkastetaan tuotanto-olosuhteet huomioiden mm. pakkotyövoiman ja lapsityövoiman kielto, työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät käytännöt, järjestäytymisvapaus, työaikakäytännöt sekä elämiseen riittävä palkkaus. Lue lisää: www.sa-intl.org

Rainforest Alliance on etenkin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen, kestävään luonnonvarojen käyttöön ja muihin ympäristökysymyksiin keskittynyt vastuullisuussertifiointi. Rainforest Alliance huomioi lisäksi myös sosiaalisen vastuun kysymyksiä ja auditoinneissa huomioidaan mm. työaikaan, terveyteen sekä turvallisuuteen liittyviä asioita ja tarkastetaan ettei pakkotyötä tai lapsityövoimaa käytetä. Lue lisää: www.rainforest-alliance.org/