"Suomen ortodoksisen kirkon ongelmat eivät ole arkkipiispa Leon johtajuudesta lähtöisin"

Helsingin ortodoksisen hiippakunnan kirkkoherrojen kannanotto ortodoksisen kirkon johtamisesta käytyyn keskusteluun.

Suomen ortodoksinen kirkko on ollut kriittisen mediakeskustelun kohteena viime viikot. Esille on nostettu muun muassa eri hiippakuntien seurakunnissa viime vuosina tapahtuneita väärinkäytöksiä ja virheitä, joita on käsitelty ja mahdollisesti vielä käsitellään oikeudessa asti. Sosiaalisessa mediassa keskustelu on kiristynyt ja melko kritiikittömästi kaikki kirkkomme ongelmat joko henkilöidään Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leoon tai kohdistetaan epäsuorasti kirkkomme piispainkokoukseen.

Esille nostetut ongelmat ja oikeudessa selvitetyt virheet ja väärinkäytökset eivät ole arkkipiispan johtajuudesta lähtöisin. Tarvittaessa asiat on selvitetty asianmukaisesti viranomaisten toimesta ja käsitelty oikeudessa, niin kuin oikeusvaltiossa asiaan kuuluu. Oleellista on, että kirkkona yhdessä opimme tehdyistä virheistä ja kehitämme toimintaamme yhä avoimempaan ja rakentavampaan suuntaan.

Arkkipiispa Leo omassa vastineessaan tuo esille, että meillä on tarve kehittää osaamistamme kirkon toiminnan kaikilla tasoilla. Tämä on fakta. Yhteiskunta ympärillämme on jatkuvassa muutoksen tilassa. Maamme lainsäädäntö kasvaa ja monimutkaistuu koko ajan. Tämä tuo mukaan uusia vaatimuksia kirkkomme hallinnolle mutta myös hengelliseen työhön. Tähän meidän niin julkisoikeudellisena yhteisönä kuin hengellisenä yhteisönä tulee vastata kouluttamalla työntekijöitämme jatkuvasti sekä tarkastelemalla ja tarvittaessa muuttamalla vaatimuskriteereitä kirkon eri tehtäviin kaikilla kirkkomme toiminnan tasoilla.

Osaamisvajetta löytyy meistä jokaisesta. Helsingin hiippakunnan kirkkoherroina ja kirkon työntekijöinä tartumme tähän haasteeseen ja mahdollisuuteen sekä olemme ilomielin mukana kehittämässä kirkkoamme vastaamaan paremmin aikamme haasteisiin. Jatkokoulutus ja jatkuva itsensä kehittäminen on työssämme tuttua. Tarvitsemme kuitenkin lisää laadukasta koulutusta niin johtamiseen kuin työyhteisötaitoihin. Työn menestymisen kannalta on oleellista, että jokainen meistä tietää vastuunsa, roolinsa ja tehtävänsä. Yhtä oleellista myös on, että jokaisen ääni tulee kuulluksi ja jokainen saa mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan yhteiseksi hyväksi.

Emme ole vastuussa ainoastaan kirkosta nyt vaan myös siitä millaisen kirkon siirrämme tuleville sukupolville. Visiomme kirkosta on, että sen jokainen pyhäkköyhteisö heijastaa koko kirkkoa. Pyhäkköyhteisö on parhaimmillaan matalan kynnyksen elävä, iloinen ja kannustava yhteisö, jossa yhdessä voidaan oppia toinen toisiltamme, kokea, tehdä ja jakaa asioita yhdessä sekä elää vaikeitakin hetkiä toinen toisiamme tukien ja toistemme kuormaa kantaen. Seurakuntauudistus on yksi tie tätä kohti. Hiippakuntamme piispan johdolla uudistus on edennyt hyvässä hengessä seurakunnissamme. Seurakunnat ovat saaneet keskenään keskustella ja sopia asioista avoimessa ja hyvässä hengessä. Työ ei ole ollut aina helppoa mutta olemme iloinneet siitä, että vaikeidenkin asioiden yli on päästy niistä keskustelemalla, toinen toistamme kuuntelemalla ja toinen toistamme kunnioittamalla. Tämä luo vahvan luottamuksen tulevaisuuteen.

Arkkipiispa puhuu vastuunkannosta, erityisesti omasta näkökulmastaan. Hiippakuntamme piispana hän ei kanna tätä kuormaa yksin, me kirkkoherrat kannamme sitä yhdessä hänen kanssaan. Tulevana syksynä meillä on myös tulossa uudet valtuustovaalit. Tämä on hieno mahdollisuus kutsua mukaan kokeneiden luottamushenkilöiden rinnalle uusia luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia, tekemään ja rakentamaan yhdessä tulevaisuuden kirkkoa. Ensiarvoisen tärkeää on, että mukaan tulee osaamista ja kokemusta kaikilta elämän osa-alueilta ja ennen kaikkea myös nuorista, tulevaisuutemme tekijöistä.

Koronakevät on osoittanut, että meillä kirkossamme on paljon kehitettävää ja parannettavaa. Mutta vielä vahvemmin se on tuonut esille, että työntekijöissämme ja seurakuntalaisissamme on valtavasti osaamista ja potentiaalia, joka jo nyt on synnyttänyt uusia toimintatapoja, uusia osallisuuden muotoja, uutta yhdessä tekemisen kulttuuria, uusia tapoja ajatella. Tästä haluamme ottaa kopin, ja viedä sitä hyvää eteenpäin kirkossamme. Kutsumme kaikki kirkkomme työntekijät ja kirkkomme jäsenet tähän arvokkaaseen yhteiseen työhön.

Ville Kiiveri

kirkkoherra

Haminan ortodoksinen seurakunta

Markku Salminen

kirkkoherra

Helsingin ortodoksinen seurakunta

Timo Tynkkynen

kirkkoherra

Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta

kirkkoherran toimen hoitaja

Kotkan ortodoksinen seurakunta

Jonas Bergenstad

kirkkoherra

Lahden ortodoksinen seurakunta

kirkkoherran toimen hoitaja

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta