Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ilmaisee huolensa tämänhetkisestä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutumisesta Suomessa: Palliatiivinen hoito on saatava lainsäädäntöön ja alan koulutus tulee varmistaa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut suosituksen palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Vaikka suositus on parantanut hoidon saatavuutta, velvoitteen puuttuessa se ei toteudu tasapuolisesti maassamme. Parantumattomasti sairaalle potilaalle tämä voi tarkoittaa sitä, että kärsimyksen lievittymiseen tähtäävää kokonaisvaltaista hoitoa ei saa tai se on heikkolaatuista.