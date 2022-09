Suomen Palloliitto ja Vaasan tsemppaavat jalkapalloilijoita stipendein

Suomen palloliitto ja leipomoyhtiö Vaasan jakoivat jalkapalloilijoiden fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen kannustavat Vaasan tsemppi -stipendit 20 joukkueelle ympäri Suomen. 1500 euron tsemppirahaa haki yli 70 joukkuetta, joiden tarinoissa korostuivat joukkuehengen, monipuolisen liikkumisen ja ravitsevien pelieväiden merkitys hyvinvoinnin tukipilareina.

Palloliiton koordinoima Vaasan tsemppi on rahallinen tuki joukkueille, jotka osoittavat kiinnittävänsä erityistä huomiota terveellisten elämäntapojen edistämiseen. Stipendirahastosta jaettiin hakemusten perusteella 1500 euron tuki 20 joukkueelle eri ikäluokissa. Palloliiton raati painotti stipendivalinnoissaan liikunnalliseen elämäntapaan kannustamista, hyvinvoinnista huolehtimista yksilö- ja joukkuetasolla, sekä kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa ja nauttia pelaamisen ilosta.

”Oli ilo lukea joukkueiden tarinoita siitä, kuinka heillä huolehditaan terveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Tarinoista näkee, kuinka tärkeää on tsempata pelikavereita huonoina hetkinä ja iloita yhdessä onnistumisista. Haluammekin onnitella kaikkia hakemuksensa lähettäneitä joukkueita ansiokkaasta toiminnasta pelaajien jaksamisen eteen. He toimivat hienona esimerkkinä”, iloitsee Senior Brand Manager Katja Willberg Vaasanilta.

”Huippuunsa viritetty ammattiurheilu on vain jalkapallon jäävuoren huippu. Suomen Palloliitto on noin 900 jäsenseurallaan Suomen suurin lasten ja nuorten liikuttaja. Tähän joukkoon mahtuu kaiken tasoisia harrastajia, joita kaikkia yhdistää pelaamisen ilo, ystävyys ja yhteishenki. Nuorten pelaajien arjen jaksamisen ja hyvinvoinnin ylläpito ja edistäminen myös kentän ulkopuolella on tärkeää, sillä hyvinvointi syntyy tasapainosta. Tätä samaa punaista lankaa noudatimme myös Vaasan tsemppi -stipendin saajien valinnoissa”, kertoo Timo Huttunen, Palloliiton seurapalvelujohtaja.

Tsemppirahan saanut joukkue saa käyttää sen haluamallaan tavalla esimerkiksi joukkueiden pelimatkakulujen kattamiseen, varusteiden päivittämiseen tai vaikkapa peli- ja matkaeväiden hankintaan.

”Tsemppirahaa hakeneilta joukkueilta tuli kaikkien harrastajien iloksi ja hyödyksi paljon hyviä ideoita ja vinkkejä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Treenaaminen ja pelit imaisevat helposti mukaansa, ja joskus riittävä ja terveellinen syöminen, lepo ja tasapaino koulun, harrastusten ja läheisten kesken voivat harrastamisen tiimellyksessä unohtua. Toivomme, että Tsemppi-stipendi auttaa pitämään mielessä ja omaksumaan jalkapalloilijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä arjessa. Paljon onnea kaikille stipendin saaneille ja kiitos hakemuksista”, summaa Huttunen.

Vaasan tsemppi -stipendin saaneet joukkueet ja paikkakunnat

Malmin palloseura, MPS T12-13, Helsinki

HJK, T10 Akatemia, Helsinki

Kellokosken Alku, KelA2010, Tuusula

Peli-Karhu,t E08 juniorit, Karhula

Kouvolan Peltirumpu, FC Peltirumpy YJ B-tytöt, Kouvola

FC Wild, FC Wild miehet & miehet/2, Kirkkonummi

Toukolan teräs, Toukolan Teräs 2007, Helsinki

Jyväskylän pallokerho, JyPK B, Jyväskylä

Porrassalmen urheilijat, PU2 T10 (2012), Mikkeli

Jippo Juniorit, Jippo O9, Joensuu

Kokkolan Pallo-Veikot, KPV T11, Kokkola

Vasa IFK, Vifk/I-JBK YJ P11, Vaasa

Musan Salama, T13-14, Pori

Tampere-Viipurin Ilves-Kissat, Ilves-Kissat p17, Tampere

Seinäjoen mimmiliiga, SeMi11/10, Seinäjoki

TuTo Juniorijalkapallo, TuTo P2011, Turku

FC Vapsi, P2013, Sastamala

Sodankylän Pallo, Sopa T14, Sodankylä

FC Kurenpojat, P13, Pudasjärvi

FC Santa Claus Napapiiri, Juniorit T10-11, Rovaniemi

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 520 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä neljässä leipomossa eri puolilla maata, rikkaan suomalaisen leipäkulttuurin edistämiseksi. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat ja Vaasan Kauratyynyt. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. vaasan.fi

Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n jäsenenä vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Palloliitto tekee työtä kasvatus- ja harrastustoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun parissa ihmisläheisellä ja asiakaskeskeisellä tavalla. Palloliiton ensisijaisena tavoitteena on kehittää suomalaista jalkapalloa entistä arvostetummaksi, seuratummaksi ja harrastetummaksi lajiksi.

Suomen Palloliittoon kuuluvissa noin 900 jäsenseurassa on yli 141 000 rekisteröityä pelaajaa. Kaikkiaan jalkapallon kanssa on viikoittain tekemisissä noin 500 000 suomalaista. Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto.