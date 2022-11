Suomen Palloliitto on mukana UEFAn työryhmän ja Pohjoismaiden jalkapalloliittojen yhteisrintamassa Qatarin ihmisoikeustilanteen edistämiseksi

Vaatimuskirje on UEFAn työryhmän laatima. Suomen Palloliitto ei ole UEFAn työryhmän varsinaisjäsen. Jäsenmaat työryhmään on kutsuttu. Palloliitto on ryhmän ulkojäsen ja kannattaa sekä tukee ryhmän työtä.

Informaatio muiden Euroopan jalkapalloliittojen suuntaa ei kulkenut toivotusti tässä tapauksessa. Suomen Palloliitto olisi halunnut olla mukana allekirjoittamassa vetoomusta FIFAlle.

- Olimme yhteydessä UEFAan asiasta jo heti sunnuntaina, ja kysyimme lisätietoja. Saimme kutsun liittyä mukaan yhteisrintamaan ja allekirjoittamaan kirje. Totta kai haluamme olla mukana. Harmillista tosin, että UEFAn työryhmän kiireisestä aikataulusta johtuen näyttää siltä, että emme tukisi tätä tärkeää asiaa ja tämän väärinkäsityksen haluan korjata, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo.

Suomen Palloliitto tukee kirjeen vaatimuksia ja haluaa olla mukana allekirjoittamassa tärkeän vetoomuksen FIFAlle.

- Kuten UEFAn työryhmän kirjeessäkin todetaan, kansainvälisen jalkapalloyhteisön työ Qatarissa on tuottanut myös todennettuja kehitysaskeleita vierastyöläisten oikeuksissa, vaikka työ on edelleen kesken, Lahti sanoo.

- UEFAn työryhmä on jatkossakin se keskeisin taho, jonka työtä vahvasti tuemme Qatarin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja korjaamiseksi edelleen. Luotamme työryhmän toimintaan, mutta toivomme entistä tiiviimpää vuorovaikutusta ja toimivaa tiedonkulkua jäsenmaiden välillä, Lahti toteaa.

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Ari Lahti, puheenjohtaja

+358400601579

ari.lahti(a)palloliitto.fi