Suomen paras hampurilaisravintola -äänestys

Vesa-Matti Loiri ravintola Eliten taiteilijapöytään ja klassikkolistalle 24.5.2023 14:24:52 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja taiteilijaravintola Elite ikuisti Vesa-Matti Loirin legendaariseen taiteilijoiden kantapöytään ja klassikkoruokalistalle. Loirin nimikkoannos on hänen suosikkiruokiinsa kuulunut klassinen suomalainen läskisoosi, jota Elitessä on aika-ajoin ollut tarjolla. Vesa-Matti Loiri vieraili Elitessä ensimmäisen kerran näyttelijä Siiri Angerkosken kutsumana 60-luvun lopulla ja on siitä lähtien kuulunut ravintolan kanta-asiakkaisiin. Vesa-Matti Loiri on Tauno Palon ja Matti Pellonpään rinnalla kolmas suomalainen taiteilija, joka on tullut nimikyltillä ikuistetuksi Eliten legendaariseen taiteilijapöytään.