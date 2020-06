Suomen paras olut valitaan koronaviruksesta huolimatta

Hallituksen päätös anniskelun rajoittamisesta ravintoloissa on keinotekoinen 19.5.2020 12:50:49 EEST | Tiedote

On myönteistä, että hallitus on saanut esityksensä valmiiksi ravintoloiden avautumisesta kesäkuussa, sillä ravintolat ovat roikkuneet löysässä hirressä ja eläneet epätietoisuudessa kohta kaksi kuukautta. Anniskelun päättyminen ennen ravintoloiden sulkemisaikaa on kuitenkin keinotekoinen.