Suomen Punainen Risti auttaa varasairaalan rakentamisessa HUS:lle

Suomen Punainen Risti on pystyttänyt varasairaalan mallitiloja varten kolme telttaa Helsingin yliopistollisen sairaalaan (HUS). Teltat sijaitsevat Meilahden sairaala-alueen pysäköintitiloissa ja niissä hoidetaan tarvittaessa koronaviruspotilaita.

– Teltat on pystytetty testausta ja hoitotilojen mallintamista varten. Jos HUSilla tulee tarvetta lisäsairaalan perustamiselle, heillä on olemassa hyväksi todettu malli, mitä voi käyttää useamman teltan käyttöön ottamiseksi, kertoo Virpi Teinilä Suomen Punaisesta Rististä.

Punaisen Ristin pystyttämät ja HUSin varustamat teltat tarjoavat tilat kymmenille teho- ja vuodeosastohoitoa tarvitseville.

Punainen Risti on käyttänyt poikkeuksellisen kevään aikana kokemustaan ja asiantuntemustaan kansainvälisistä kriisi- ja katastrofitilanteista. Maailmalla katastrofivalmiusyksiköissä käytettävistä teltoista on nyt koostettu Triage-yksikköjä. Niitä on toimitettu maalis- ja huhtikuun aikana usealle sairaanhoitopiirille: Raaseporiin, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Maarianhaminaan. Yksiköt suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa.

– Suomen Punainen Risti ylläpitää kenttäsairaalan, terveysaseman sekä liikkuvan terveysaseman valmiutta. Nämä yksiköt ovat välittömässä lähtövalmiudessa. Yksiköitä voidaan käyttää niin ulkomaan kuin kotimaan katastrofiavussa, Teinilä kertoo.

Pysäköintitiloihin mallinnettavaa varasairaalaa on suunniteltu yhdessä HUSin ja Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Mallitelttojen pystyttämisessä on Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisilla ollut merkittävä rooli.

– Päädyimme suunnittelemaan varasairaalan Meilahden alueelle, koska saamme siten parhaiten järjestettyä kaikki vaaditut tukitoiminnot ja tila voidaan rakentaa joustavaksi. Suunnittelu ja toteutus ovat edenneet hyvin ja varasairaalan vaatimia rakenteita on laitettu kuntoon, jotta potilaspaikat voidaan ottaa nopeasti käyttöön tilanteen niin vaatiessa. Nyt suunniteltu varasairaala on investointi myös lähitulevaisuuden kriisihallintaan, sanoo varasairaalan toiminnoista vastaava toimialajohtaja Antti Vento HUSista.

