Suomen Punainen Risti lanseeraa Avun ketju -heijastimen

Kampanjakasvona toimii näyttelijä Krista Kosonen. Heijastin on uusi tapa auttaa ja se on nyt myynnissä valtakunnallisesti.

Punaisen Ristin uusi Avun ketju -heijastin kuvaa auttajien verkostoa, joka muodostuu toisiaan tukevista ihmisistä Suomessa ja maailmalla. Krista Kosonen haluaa olla osa avun ketjua, jonka merkitys on kasvanut entisestään korona-aikana.

Korona-aika on kirkastanut Krista Kososelle, miten paljon olemme toistemme avun varassa.

– Näinä aikoina on tajunnut ehkä itse vielä kirkkaammin sen, miten paljon toisten apua tarvitsemme ja kuinka epävarmaa kaikki on. Koskaan ei voi tietää mitä elämässä tapahtuu. Kun auttaa muita silloin kun voi, apua myös saa sitten kun itse sitä tarvitsee, Krista kertoo ajatuksistaan.

Heijastimen tuotot ohjataan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon

Katastrofirahaston avulla Punainen Risti auttaa sekä Suomessa että ulkomailla. Ostamalla Avun ketju -heijastimen, jokainen voi olla osa avun ketjua ja auttaa varmistamaan, ettei kukaan jää hädän hetkellä yksin.

– Mun mielestä meillä on myös velvollisuus auttaa toinen toistamme silloin, kun siihen on mahdollisuus, sanoo Krista Kosonen.

Avun ketju -heijastin on kotimainen Avainlippu-tuote, jonka käyttäminen lisää arjen turvallisuutta. Kotimaisena design-tuotteena se tarjoaa myös yhden tavan tukea suomalaista työtä.

Avun ketju -heijastimia myyvät 12.8. alkaen S-ryhmän ruokakaupat Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Tokmanni, valikoidut museot ja punaisenristinkauppa.fi.

Lisätietoja:

Nälkäpäivä-koordinaattori Hilkka Korte, p. 040 541 8381

Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, p. 040 664 3236