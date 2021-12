Suomen Punainen Risti myöntää 100 000 euroa katastrofirahastostaan taifuunin runtelemille alueille Filippiineillä

Suomen Punainen Risti myöntää katastrofirahastostaan 100 000 euroa Filippiinien taifuuni Rain tuhoista kärsivien auttamiseen.

Viime viikon torstaina Filippiineille iskenyt taifuuni on vaikuttanut ainakin 2,3 miljoonan ihmisen elämään. Kyseessä oli maan voimakkain trooppinen myrsky tänä vuonna.



Myrsky aiheutti rankkasateita, tulvia ja maanvyörymiä. Liikenne- ja viestintäyhteydet ovat monin paikoin poikki ja vedensaanti häiriintynyt. Myös viljasatoa on menetetty. Noin 139 000 rakennusta on tuhoutunut kokonaan tai osittain. Lopullisia tietoja esimerkiksi kuolonuhrien määrästä ei ole vielä saatu.



”Olemme huolissamme siitä, kuinka paljon luvut tulevat vielä nousemaan, sillä kaikkia viestintäyhteyksiä ei ole saatu palautettua eikä kaikille tuhoalueille ole päästy”, kertoo kansainvälisen Punaisen Ristin (IFRC) katastrofihallinnan delegaatti Eve Savonkari Filippiinien pääkaupungista Manilasta.



Avustusvaroilla tuetaan Filippiinien Punaisen Ristin avustusoperaatiota kansainvälisen Punaisen Ristin kautta. Filippiinien Punaisen Ristin avustustyöntekijät ja vapaaehtoiset jakavat parhaillaan muun muassa vettä, hygieniapakkauksia, ruokaa ja suojia tuhoalueilla.



”Eniten tarvitaan tällä hetkellä puhdasta juomavettä, ruokaa, suojaa ja välttämättömiä kotitaloustavaroita sekä perheiden yhdistämistä. Pidempiaikaisempaa apua tarvitaan esimerkiksi majoituksen ja elinkeinojen palauttamiseksi sekä katastrofien aiheuttamien riskien vähentämiseksi”, Savonkari kertoo.



Filippiinien Punainen Risti oli varautunut myrskyyn jo ennalta esimerkiksi tukemalla viranomaisia evakuoinnissa ja varaamalla avustustarvikkeita varmuusvarastoihin. Ilmastonmuutos on kuitenkin tehnyt myrskyistä yhä voimakkaampia ja yleisempiä, ja niistä toipuminen on yhä vaikeampaa. Apua tarvitaan lisää.



”Suurimmalla osalla taifuunin tuhoalueista köyhyysprosentti on keskimääräistä suurempi, ja monet yhteisöt saavat elinkeinonsa maataloudesta ja kalastuksesta. Taifuunin pelätään vaikuttavan erityisen paljon ihmisten toimeentuloon tulevina kuukausina satojen tuhouduttua. Avun tarve tulee jatkumaan pitkään”, Savonkari ennustaa.

Lisätietoja:

Kansainvälisten ohjelmien päällikkö (sij.) Toni Jokinen, p. 040 652 9807

Kansainvälisen viestinnän tuottaja (21.–22.12.) Teija Laakso, p. 040 635 8191