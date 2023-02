Suomen Punainen Risti ohjaa apua Turkin ja Syyrian maanjäristysalueille

Suomen Punaisen Ristin lahjoittamasta avustussummasta puolet ohjataan apuun Turkissa ja puolet apuun Syyriassa. Kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatio tukee Turkin ja Syyrian Punaisten Puolikuiden työtä maanjäristysalueella.

Suomen Punainen Risti valmiina lisäämään apuaan

Molemmissa maissa paikallisten Punaisten Puolikuiden vapaaehtoiset ja työntekijät ovat auttaneet raunioihin jääneiden etsinnöissä, järjestäneet sairaalakuljetuksia sekä antaneet loukkaantuneille ensiapua. Kotinsa menettäneille on jaettu ruokaa ja avustustarvikkeita sekä järjestetty väliaikaista majoitusta.

Auttajat työskentelevät maanjäristyksen jäljiltä vaikeissa olosuhteissa. Syyriassa pitkään jatkunut konflikti ja tarvikkeiden huono saatavuus hankaloittavat pelastustöitä entisestään.

– Paikallisten auttajien rooli on ensimmäisten vuorokausien aikana ratkaisevan tärkeä ihmishenkien pelastamiseksi. Samalla, kun pelastus- ja raivaustyöt etenevät, on pystyttävä auttamaan kotinsa menettäneitä. He tarvitsevat nyt perusasioita: suojaa kylmältä säältä, puhdasta vettä, ruokaa ja henkistä tukea. Olemme valmiina lisäämään apuamme sen mukaan, mitä tukea Turkin ja Syyrian Punaiset Puolikuut paikan päällä tarvitsevat, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punaisella Ristillä on valmius lähettää paikan päälle rahallisen tuen lisäksi materiaaliapua, avustustyöntekijöitä sekä terveydenhuollon ja logistiikan katastrofivalmiusyksiköitä.

Kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaation tavoitteena on auttaa 300 000 ihmistä Syyriassa ja 300 000 ihmistä Turkissa. Apua suunnataan erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville, kuten yhden huoltajan perheille, lapsille, vammaisille ja ikääntyneille.

Auta – lahjoita katastrofirahastoon

Voit tukea Punaisen Ristin auttamistyötä lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Tekstiviestillä: SPR20 (20€) numeroon 16499

MobilePaylla numeroon 10900

Lahjoita verkossa: punainen risti.fi/lahjoita/katastrofirahasto

Lisätietoja:

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi