Suomen Punainen Risti tukee avustustyötä Afganistanissa 200 000 eurolla katastrofirahastosta

Suomen Punainen Risti lahjoittaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön Afganistanissa.

Afganistanin krooninen humanitaarinen kriisi on pahentunut tänä vuonna nopeasti muun muassa kärjistyneen konfliktin, sitä seuranneen vallankaappauksen, koronaviruspandemian sekä pitkittyneen ja vakavan kuivuuden vuoksi. Samaan aikaan monet suuret avunantajat ovat lopettaneet rahoituksensa Afganistaniin tai vähentäneet sitä.

Akuutista ruokapulasta kärsivien ihmisten määrä on noussut huhtikuun jälkeen 37 prosenttia. Nyt jo noin 23 miljoonaa ihmistä, 55 prosenttia koko väestöstä, kärsii ruokakriisistä. Lähestyvä talvi uhkaa erityisesti niitä 700 000:ta ihmistä, jotka ovat menettäneet kotinsa tai joutuneet pakenemaan tänä vuonna.



”Punaisella Puolikuulla ja Punaisen Ristin liikkeellä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus toimia koko maassa ja tavoittaa avun tarvitsijat. On erittäin tärkeää, että puolueettoman ja riippumattoman humanitaarisen avun jatkuminen turvataan”, sanoo Punaisen Ristin kansainvälisten ohjelmien päällikkö Toni Jokinen.



Katastrofirahaston varoilla tuetaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) hätäapuvetoomusta, jonka tarkoituksena on toimittaa apua yhteensä 560 000 ihmiselle 16 maakunnassa kahden vuoden aikana. Heille tarjotaan suojaa sekä jaetaan käteisapua, ruokaa ja muita avustustarvikkeita.

Operaatiossa on jo aiemmin jaettu käteisapua 3 500 kuivuudesta kärsineelle perheelle sekä hygieniapakkauksia erityisesti tytöille. Lisäksi Afganistanin Punaisen Puolikuun terveysasemat ja liikkuvat terveystiimit ovat tarjonneet terveyspalveluita maanlaajuisesti yli miljoonalle ihmiselle tämän vuoden aikana. Myös Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) tukee avustustyötä Afganistanissa. Syvenevään kriisiin vastataan nyt erityisesti ruoka- ja materiaaliavulla.



”Maahan toimitetaan parhaillaan Pakistanin kautta 3 000 tonnia ruokaa, talvivarusteita, kotitaloustarvikkeita ja hygieniapakkauksia. Tämä ei kuitenkaan riitä. Lisää apua ja rahoitusta tarvitaan kiireesti”, kertoo Jokinen.



Uusi rahoitus kaksinkertaistaa Suomen Punaisen Ristin avun IFRC:n operaatioon, sillä se on tukenut Afganistanin avustusoperaatiota jo aiemmin tänä vuonna yhteensä 200 000 eurolla katastrofirahastostaan. Lisäksi ulkoministeriön rahoitusta on ohjattu ICRC:n ja IFRC:n koronaoperaatioon.



