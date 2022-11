Suomen Punaiselta Ristiltä 10 miljoonaa euroa haavoittuvimpien auttamiseen Ukrainassa

Katastrofirahastosta annetut varat ohjataan Punaisen Ristin kansainvälisen liiton käteisapuun eri puolilla Ukrainaa.

– Kun talvi kylmenee ja iskut jatkuvat, ihmisten selviytyminen on tiukoilla. Asumisen ja ruuan hinta ovat nousseet voimakkaasti, ja lämmitys tuottaa huolta erityisesti alueilla, joilla koteja ja energialaitoksia on tuhoutunut, kuvaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen tilannetta.

Punainen Risti ohjaa käteisavun henkilöille, jotka majoittavat maksutta muualta Ukrainasta paenneita, sekä ennen nykyistä kriisiä vaikeasti vammautuneille entisille sotilaille, joiden saama eläke ei riitä arjen perustarpeisiin.

– Nämä ryhmät on valittu haavoittuvuuden perusteella ja siksi, että heille ei ole tarjolla riittävästi muuta apua. Konfliktin pitkittyessä pakolaisia majoittavat perheet ovat joutuneet venyttämään voimavaransa äärimmilleen. Vaikeasti vammautuneet sotilaat taas saavat hyvin pientä sosiaaliturvaa, jonka turvin on erittäin vaikeaa selvitä hintojen noustessa. Nämä henkilöt ovat riippuvaisia apuvälineistä tai toisten ihmisten avusta, ja siksi he ovat perheineen erityisen heikossa asemassa, Korhonen kertoo.

Kansainvälinen Punainen Risti toteuttaa avustusohjelman yhdessä Ukrainan Punaisen Ristin ja maan viranomaisten kanssa, ja sillä tavoitetaan runsaat 600 000 ihmistä. Avustusta annetaan rekisteröidyille neljän kuukauden ajan.

10 miljoonan euron avustussumma tullaan jakamaan kokonaisuudessaan ennen ensi vuoden heinäkuuta.

Käteisapu vastaa yksilöllisiin tarpeisiin

Suoraan käteisenä tai maksukortilla annettu avustus on joustava tuen muoto tilanteessa, jossa ihmisten tilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Avustuksen saaja voi itse päättää, mihin saamansa summan käyttää.

– Kokemuksemme mukaan käteisapu on tehokasta apua, sillä se käytetään perustarpeisiin: esimerkiksi ruokaan, asumiseen, lämmityskustannuksiin, lääkkeisiin tai bussilippuihin. Hädän keskellä jokaiselle on myös tärkeää pystyä tekemään itse omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, Korhonen huomauttaa.

10 miljoonan tuki käteisapuohjelmaan on yksi Suomen Punaisen Ristin historian suurimmista yksittäisistä avustuksista.

– Avustussumma on merkittävä, sillä hätä on suuri. Olemme erittäin kiitollisia katastrofirahastoon saamistamme lahjoituksista, sillä ne mahdollistavat pitkäjänteisen tuen eniten apua tarvitseville, Korhonen toteaa.



