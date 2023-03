Suomen Punaisen Ristin johtama liikkuva terveysklinikka Syyriaan

Syyrian maanjäristysalueelle lähetetään autoilla liikkuva terveysklinikka, joka tarjoaa terveydenhuoltoa maanjäristyksessä kotinsa menettäneille.

Terveysklinikkaan kuuluu kolme autoa lääkäreineen, hoitajineen ja avustavine työntekijöineen. Klinikalla annetaan perusterveydenhuoltoa, tarjotaan terveyspalveluja äideille ja lapsille ja hoidetaan infektiotauteja.

Vastikään Syyriasta palannut Suomen Punaisen Ristin katastrofiterveydenhuollon koordinaattori Johanna Arvo kertoo, että maanjäristyksen ja yli vuosikymmenen konfliktin seurauksena moni on jäänyt ilman lääkkeitä ja perusterveydenhuoltoa.

– Maanjäristyksessä ihmiset menettivät kotinsa lisäksi perussairauksiinsa liittyvät todistukset, diagnoosit ja reseptit. Lääkkeiden hinta oli nousussa jo ennen järistystä, ja nyt moni on sinnitellyt ilman lääkkeitä ja välttämätöntä hoitoa. Klinikalla pystymme tarjoamaan diagnooseja yleisimpiin perussairauksiin ja ohjaamaan ihmisiä takaisin terveydenhuollon pariin, Arvo kertoo.

Klinikan toiminta-alueella Latakian maakunnassa Syyrian Punaisella Puolikuulla on merkittävä rooli perusterveydenhuollon tarjoajana. Ulkopuolinen apu tulee tarpeeseen, sillä Punainen Puolikuu on joutunut irrottamaan omia klinikoitaan maanjäristyksen jälkeiseen avustusoperaatioon. Liikkuva klinikka pystyy viemään avun parhaiten perille tilanteessa, jossa kotinsa menettäneet ovat hajautuneet laajalle alueelle ja vain harvoilla on varaa matkustaa pitkiä matkoja terveyspalvelujen perässä.

Suomesta Syyriaan viisi avustustyöntekijää ja klinikan välineistöä

Suomen Punainen Risti vastaa klinikkatoiminnan johtamisesta, ja mukana ovat myös Japanin, Kanadan, Saksan, Ranskan ja Portugalin Punaiset Ristit. Suomesta Syyriaan lähtee viisi avustustyöntekijää, jotka keskittyvät terveydenhuollon organisointiin, logistiikkaan, taloushallintoon ja haavoittuvimpien ryhmien suojeluun ja osallistamiseen. Lisäksi Suomen Punainen Risti vastaa autojen varustamisesta klinikkatoimintaan sopiviksi.

Suomen Punaisen Ristin osuuden klinikan toiminnasta rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

