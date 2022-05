Suomen Punaisen Ristin Ukraina-keräykseen on lahjoitettu yli 29 miljoonaa euroa – Punainen Risti auttaa myös Itä-Afrikan pahenevassa ruokakriisissä

– Apumme Ukrainan kriisissä ei olisi mahdollista ilman lahjoituksen tehneitä. Auttamisen halu on ollut todella vaikuttavaa ja haluamme kiittää lämpimästi kaikkia tähän mennessä osallistuneita, niin lahjoittajia kuin vapaaehtoisiakin, sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Konflikti on aiheuttanut suurta humanitaarista hätää, ja apua tullaan tarvitsemaan monessa maassa hyvin pitkään vielä senkin jälkeen, kun taistelut jonain päivänä päättyvät.

– Juuri nyt tuemme esimerkiksi Ukrainan ja sen lähialueiden terveydenhuoltoa sekä tarjoamme ruokaa, vettä ja suojaa kodeistaan paenneille. Apua tarvitaan myös pitkällä aikavälillä, sillä monet ovat menettäneet paitsi kotinsa, myös elinkeinonsa, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Suomen Punainen Risti on välittänyt tähän mennessä katastrofirahastostaan apua noin 7,9 miljoonalla eurolla kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon Ukrainassa ja sen lähialueilla.Tämä tuki sisältää muun muassa avustustyöntekijöistä koostuvan logistiikan katastrofivalmiusyksikön sekä rahallista ja materiaaliapua, kuten kokonaisen terveysklinikan Länsi-Ukrainaan.

Avustussumma ei sisällä muiden avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka myös rahoitetaan katastrofirahastosta.Suomen Punainen Risti on lähettänyt paikan päälle katastrofivalmiusyksikön lisäksi muun muassa terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia.

Ukrainan konflikti syventää Itä-Afrikan ruokakriisiä



Ukrainan lisäksi apua tarvitaan myös muualla maailmassa. Ukrainan kriisin aikana Punainen Risti on jatkanut avustustyötään esimerkiksi Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa, joissa yli 14 miljoonaa ihmistä kärsii ruokapulasta.

Pahentuneen ruokakriisin vuoksi Suomen Punainen Risti valmistelee katastrofirahastostaan noin 400 000 euron myöntöä Somalian ruokapulan lievittämiseen. Avustus on osa laajempaa EU:n tukemaa humanitaarisen avun hanketta.

– Valitettavasti maapallon kriisit eivät ota jonotusnumeroa ja odota vuoroaan. Siksi Punainen Risti auttaa samanaikaisesti useissa maissa. Itä-Afrikan ruokakriisi syvenee nyt nopeasti. Ruokapulasta kärsivien määrän pelätään nousevan tänä vuonna yli 20 miljoonaan, Korhonen sanoo.



Ukrainan kriisi on kärjistämässä tilannetta, sillä Itä-Afrikka on hyvin riippuvainen Venäjältä ja Ukrainasta tuotavasta vehnästä. Ruuan hinta on jo noussut.

Ennusteiden mukaan Itä-Afrikan kuivuus tulee olemaan pahin 40 vuoteen. Taustalla on muun muassa ilmastonmuutos, joka pahentaa sään ääri-ilmiöitä. Ihmiset ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa aiempien kuivuuskausien, tulvien, kulkusirkkojen, koronapandemian ja osassa aluetta myös konfliktien vuoksi.

Katastrofirahaston lahjoitustavat

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehdyt kohdentamattomat lahjoitukset käytetään luonnonmullistusten ja sotien uhrien auttamiseen ympäri maailmaa.

Suomessa katastrofirahaston turvin autetaan äkillisen onnettomuuden, kuten tulipalon, kohdanneita ihmisiä. Katastrofirahastoon tehdyillä lahjoituksilla ylläpidetään myös vapaaehtoisten auttajien valmiutta toimia kriisitilanteissa.

Lahjoita verkkosivujemme kautta https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto

Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)

MobilePayllä numeroon 10900

Soita 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

Tilisiirrolla OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.

Lahjoitukset Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi

Lahjoita verkkosivujemme kautta https://www.punainenristi.fi/lahjoita/ukrainan-kriisi/

Lähetä tekstiviesti SPR15 numeroon 16499 (15 €)

MobilePaylla numeroon 11646

Lahjoita suoraan tilille OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 6020.

Lisätiedot:

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, 040 120 9728

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, 040 610 9447