Suomen rakennusaloitukset vuoden viimeisellä neljänneksellä: kasvua 11 maakunnassa, kolme supernousijaa

LEHDISTÖTIEDOTE 9.10. 2018 klo 9.00. RPT Docu Oy:n uusimman, vuoden neljättä vuosineljännestä koskevan Rakennusalan trendit Q4 -raportin mukaan rakentamisen aloitukset kasvavat euroilla mitattuna 11 maakunnassa ja vähenevät seitsemässä maakunnassa verrattuna vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen. Yli 100 prosentin kasvuja on kolmessa maakunnassa; supernousu selittyy yhdellä maakunnan normaalitasosta poikkeavalla hankkeella.

Kun vuoden viimeisenä neljänneksenä aloitettavat hankkeet lasketaan mukaan, koko vuoden 2018 rakentamisen aloitukset kasvavat 14 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna, kun mitataan hankkeiden euromääräistä arvoa. Aloitusten kappalemäärä on kuitenkin vuonna 2018 pienempi kuin vuonna 2017.

Q4-raportin mukaan uudisrakentaminen kasvaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä aloitusten kappalemäärässä (+10%) että arvossa (+46%) verrattuna vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen. Korjausrakentamisen hankkeita on vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä vähemmän sekä kappalemääräisesti (-18%) että arvon mukaan (-28%) verrattuna vuoden 2017 viimeiseen neljännekseen. Korjausrakentamisen hinta-arviot aloitusvaiheessa ovat yleensä lopullisia kustannuksia pienemmät.

Rakennusalan trendit Q4 -raportti perustuu tietoihin, jotka RPT Docu Oy:n tutkimus on saanut rakennushankkeiden päättäjiltä viimeistään 19.syyskuuta 2018.

Q4 Supernousut

Satakunnan Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +697%

Satakunnan neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 525 miljoonaa euroa. Se on 697% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Kasvun syynä on Olkiluodon kapselilaitoksen ja kahden loppusijoitustunnelin 500 miljoonan euron arvoinen hanke. Olkiluodon hanke vaikuttaa koko Suomen rakentamisaloitusten kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Keski-Pohjanmaa Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +267%

Keski-Pohjanmaan neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 19 miljoonaa euroa. Se on 267% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat As Oy Kokkolan Niemenkulma sekä kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtynyt As Oy Atomonsilta Kokkolassa ja kerrostalon peruskorjaus ja uudisrakennus Herman Renlundinkatu 30:ssä.

Kainuu Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +432%

Kainuun neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 22 miljoonaa euroa. Se on 432% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurin neljännellä kvartaalilla aloitettava hanke on Kajaanin lyseon peruskorjaus (20 miljoonaa euroa).

Q4 Nousut

Uudenmaan Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +87%

Uudellamaalla neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 1,713 miljardia euroa. Se on 87% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Neljännen kvartaalin suurimpia hankkeita ovat Kivistön kaupunkikehityshanke (200 miljoonaa euroa) sekä metroasemat Finnoossa (50 miljoonaa euroa) ja Espoonlahdessa (50 miljoonaa euroa).

Kanta-Hämeen Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +7%

Kanta-Hämeessä neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 23 miljoonaa euroa. Se on 7% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Neljännen kvartaalin suurimpia hankkeita on Virkkulankylä Oy:n hanke Hausjärvellä.

Päijät-Hämeen Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +18%

Päijät-Hämeessä neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 50 miljoonaa euroa. Se on 18% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Kolmannelta kvartaalilta neljännelle aloitettavaksi siirtynyt koulutuskeskus Salpauksen Ståhlberginkatu 8–10:n 25 miljoonan euron arvoinen perusparannushanke Lahdessa kattaa puolet kaikkien aloitusten arvosta.

Etelä-Karjalan Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +36%

Etelä-Karjalassa neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 23 miljoonaa euroa. Se on 36% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Liikenneviraston Mansikkakosken ratasilta Imatralla (8 miljoonaa euroa) ja Tyysterniemen vuokrakerrostalo Lappeenrannassa (7,5 miljoonaa euroa).

Varsinais-Suomen Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +78%

Varsinais-Suomessa neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 289 miljoonaa euroa. Se on 78% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Turun Ylioppilaskylän opiskelija-asuntola Tyyssija (35 miljoonaa euroa), toimistorakennus Intelligate III (30 miljoonaa euroa) ja kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtynyt Turun Toriparkki (45 miljoonaa euroa).

Pohjois-Savon Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +18%

Pohjois-Savon neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 133 miljoonaa euroa. Se on 18% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Joutenlahden Prisma (40 miljoonaa euroa) Varkaudessa sekä Kuopion matkustajasataman laajennus ja kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtynyt Kuopion museon peruskorjaus.

Pohjanmaa Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +53%

Pohjanmaan neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 47 miljoonaa euroa. Se on 53% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat As Oy Vaasan Romeo sekä kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtyneet As Oy Himalajankatu 4 ja As Oy Himalajankatu 2 Vaasassa.

Lappi Q4: aloitettavien hankkeiden arvo +37%

Lapin neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 57 miljoonaa euroa. Se on 37% enemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Ounasrinteen vuokrapäiväkoti Rovaniemellä, Virkkulakoti-kerrostalot Ivalossa ja kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtynyt Finavia Oyj:n lentokentän rullaustie Kittilässä.

Q4 Laskut

Pirkanmaan Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -75%

Pirkanmaalla neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 169 miljoonaa euroa. Se on 75% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017, jolloin puolen miljardin euron Kansi- ja Areena-hankkeet käynnistyivät. Vuoden 2018 neljännen kvartaalin suurimpia hankkeita ovat As Oy Tesoman Resiina, As Oy Tesoman Pysäkki, As Oy Tikkutehtaan Hehku sekä kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtynyt As Oy Pohjoisviitta Tampereella.

Kymenlaakson Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -19%

Kymenlaaksossa neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 27 miljoonaa euroa. Se on 19% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Vekaranjärven sotilaskodin perusparannus (7 miljoonaa euroa) ja Ratamokeskuksen maarakennustyöt (6 miljoonaa euroa) Kouvolassa.

Pohjois-Karjalan Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -50%

Pohjois-Karjalassa neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 25 miljoonaa euroa. Se on 50% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat S-market Jukolanportti (4 miljoonaa euroa) ja Asunto-osakeyhtiö Lehtola (5 miljoonaa euroa) Joensuussa.

Etelä-Savon Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -35%

Etelä-Savon neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 25 miljoonaa euroa. Se on 35% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurin neljännellä kvartaalilla aloitettava hanke on Primehotels Oy:n Spahotel Casinon laajennus (22 miljoonaa euroa) Savonlinnassa.

Keski-Suomen Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -39%

Keski-Suomen neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 66 miljoonaa euroa. Se on 39% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat As Oy Nuotti ja As Oy Kartanonherra Jyväskylässä sekä kolmannelta kvartaalilta neljännelle siirtyneet Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy:n Pellonreuna, As Oy Jyväskylän Savulahdenhelmi ja As Oy Jyväskylän Savukivi.

Etelä-Pohjanmaa Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -19%

Etelä-Pohjanmaan neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 45 miljoonaa euroa. Se on 19% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Kauhavan ABC-liikenneasema ja S-market sekä As Oy Toripatruuna ja As Oy Rapsodia Seinäjoella.

Pohjois-Pohjanmaa Q4: aloitettavien hankkeiden arvo -5%

Pohjois-Pohjanmaan neljännellä kvartaalilla aloitettavien rakennushankkeiden arvo on 135 miljoonaa euroa. Se on 5% vähemmän kuin vastaavana jaksona vuonna 2017. Suurimpia neljännellä kvartaalilla aloitettavia hankkeita ovat Lapti Oy:n toimitilahanke Oulussa sekä As Oy Sepänahjo ja As Oy Herrahovi Oulussa.