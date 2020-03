Suomen ravintola-alan suuret toimijat yhdistävät voimansa yhteisen turvallisuuden edistämiseksi

McDonald’s, Hesburger, Kotipizza, Restel, SOK ja Subway ovat yhdessä sitoutuneet hallituksen linjauksiin rajoittaa julkisia kokoontumisia ja välttää tarpeetonta oleilua ravintoloissaan.

Suomen suurimmat ravintola-alan toimijat ovat tehneet ravintoloissaan varotoimenpiteitä COVID-19-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uusien toimintatapojen lisäksi ravintola-alan toimijat ottavat itsesäätelyvastuuta poikkeuksellisessa tilanteessa ja rajoittavat julkisia kokoontumisia ja tarpeetonta oleskelua ravintoloissaan. Asiakkaat ovat edelleen tervetulleita ravintoloihin, mutta kyseisten ketjujen ravintolat sitoutuvat ohjeistamaan asiakkaitaan, etteivät he oleskele ravintolatiloissa tarpeettomasti tai kokoonnu ravintoloihin isoissa ryhmissä. Näin pyritään varmistamaan asiakkaille ja työntekijöille turvallinen ravintolaympäristö.

Lisäksi asiakkaita kannustetaan käyttämään lähimaksua sekä autokaista- ja kotiinkuljetuspalveluja.

”Voimme yhdessä isoina toimijoina tehdä erityisen paljon asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden lisäämiseksi. Pyydämme nyt myös asiakkailtamme yhteistyötä yhteisen turvallisuuden edistämiseksi ja kannustamme heitä käyttämään autokaistaamme ja kotiinkuljetuspalveluamme”, linjaa McDonald’sin toimitusjohtaja Olli Johansson.

”Tällaisessa tilanteessa jokaisella ihmisellä on tärkeä rooli. Huolehditaan toisistamme pitämällä riittävä turvaväli muihin ihmisiin”, muistuttaa Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela.

”Noudot ovat olleet keskeinen osa Kotipizzan toimintaa ketjun synnystä lähtien ja viime vuosina olemme panostaneet voimakkaasti kuljetuksiin. Nyt pyrimme laajentamaan kuljetuspalvelun nopeasti mahdollisimman moneen ketjun ravintolaan”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

”Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme panostaneet kotiinkuljetuspalveluihin, jolla pystymme palvelemaan muun muassa riskiryhmiin kuuluvia. Kaikkien ravintoloidemme annokset voi tilata myös take away -annoksina, joka palvelee muun muassa etätyötä tekeviä”, kertoo Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman.

”S-ryhmän toiminnan kulmakiviä on vastuullisuus, jota toteutamme aina niin, että meidän ravintoloissamme on turvallista asioida. Tässä erityisessä tilanteessa teemme vielä enemmän taataksemme asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuuden. Tällainen yritysten välinen yhteistyö on loistava esimerkki uuden missiomme Tehdään yhdessä parempi paikka elää toteutuksesta”, painottaa SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta vastaava johtaja Juha Lindholm.

”Ihmisten turvallisuudesta huolehtiminen on meille aina ensisijaista. Vallitsevassa tilanteessa haluamme toteuttaa vastuullisia toimenpiteitä, jotta voimme omalta osaltamme edistää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaikkien hyvinvointia. Paikalliset yrittäjämme ovat yksimielisesti sitoutuneet noudattamaan päätettyä toimenpidettä”, sanoo Subwayn Suomen maajohtaja Petteri Lehtimäki.

Suomen ravintola-alan suuret toimijat seuraavat jatkossakin viranomaisohjeita ja tilanteen kehitystä tarkasti. Tarvittaessa suojatoimia lisätään entisestään, jotta pystytään varmistamaan asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus.

