Suomen rekrytointinäkymät heikommat kuin Ruotsin ja Norjan

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Talent Solutions sekä Proservia palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019 ManpowerGroup valittiin 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi; vuonna 2020 pääsimme 11. kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi