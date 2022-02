Suomen startup-yhteisö alkaa tuottamaan uutta suomalaista startup-dataa – tiimiin nimitetty kolme uutta tekijää

Youssef Zad on nimitetty Suomen startup-yhteisön ekonomistiksi. Zad siirtyy uuteen tehtävään Julkisten ja hyvinvointialojen liiton ekonomistin paikalta, jossa hän on toiminut JHL:n yhteiskuntavaikuttamisen ja kansainvälisen edunvalvonnan toimialueella muun muassa tiedontuotannon tehtävissä sekä tutkimushankkeissa. Zad valmistui vuonna 2020 kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan taloustiede. Työn ohessa Zad suorittaa kauppatieteiden tohtoriopintoja Jyväskylän yliopistolle.

“Odotan innolla uusia haasteita. Tykkään pysyä varpaillani työni suhteen ja suomalainen startup-kenttä on sellainen, jossa haasteet muuttuvat ja on oltava jatkuvasti hereillä”, kertoo Zad. “Yhteisön ekonomistina tulen vastaamaan suomalaista startup-kenttää koskevasta tiedontuotannosta. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä julkaisemme startup-barometrin, jolla seuraamme suomalaisten startup-yritysten tilannetta ja kehitystä”.

Anna Brchisky on nimitetty Suomen startup-yhteisön viestintävastaavaksi. Brchisky on valmistunut yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistolta ja viimeistelee juuri maisterintutkielmaansa startupien roolista suomalaisessa talousjournalismissa. Brchisky on ennen Suomen startup-yhteisöä työskennellyt laajasti suomalaisella startup-kentällä, kuten kasvuyritystapahtuma Slushin, koodauskoulu Hive Helsingin sekä Pääomasijoittajat ry:n viestintäpäällikkönä. Brchisky jatkaa uuden roolinsa ohessa edelleen oman viestintäalan yrityksensä pyörittämistä.

Christina Keronen on nimitetty yhteisön hallinto- ja jäsenvastaavaksi. Keronen on opiskellut taloustiedettä Jyväskylän yliopistossa ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2020. Aikaisemmin Keronen on työskennellyt it-alan yrityksissä, vastuualueenaan taloushallinto.

“Olen innoissani uudesta kokoonpanostamme. Pystymme uuden tiimimme avulla vahvistamaan Suomen startup-yhteisön yhteiskunnallista roolia sekä tuottamaan aivan uudenlaista tietoa suomalaisesta startup-kentästä päättäjien ja median tarpeisiin. Samalla pystymme myös tarjoamaan kasvavalle jäsenistöllemme entistä parempia tapahtumia ja oppeja startupien kestävästä rakentamisesta”, hehkuttaa Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja.