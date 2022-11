Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: Hallitukselta vahva viesti kilpailukykyisen toimintaympäristön puolesta

Tällä viikolla Suomeen ja Helsinkiin kokoontuvat kasvuyrittäjät ympäri maailmaa vuosittain järjestettävään teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushiin. Tapahtuman valtaisa suosio ilahduttaa erityisen paljon.

Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen: “Ajatus veroehdotuksen taustalla on kannatettava. Verovälttely pitää kyetä estämään. Tämä käsittelyssä ollut malli ei olisi kuitenkaan vastannut itse ongelmaan ja tavoitteeseen. Kannatan lämpimästi sitä, että uusi ehdotus valmistettaisiin tulevaa hallituskautta varten. Se on kuitenkin tehtävä huolella. Hallituksen päätös oli nyt viisas".

“Veron osalta on tärkeä pystyä tarkastelemaan sitä, miten arvonnousuveron kaltainen vero vaikeuttaa osaajien houkuttelua Suomeen. Kansainväliset huippuosaajat pystyvät valitsemaan maansa useiden maiden joukosta, ja kilpailu näiden maiden välillä on kovaa. Mikäli tällainen verovelvollisuus iskee työntekijälle neljän vuoden jälkeen, eivät ­nämä kovimmat osaajat tulisi Suomeen tekemään pitkäaikaista työtä. Meillä on jokaisella sektorilla yrityksiä, jotka kärsivät valtavasta osaajapulasta. Kyse on pohjimmiltaan Suomen kilpailukyvystä.”

Tärkeintä on ennakoitava toimintaympäristö

Nyt esillä olleessa veroehdotuksessa on Suomen startup-yhteisön mielestä runsaasti puutteita ja epävarmuustekijöitä. Näitä ovat muun muassa: miten veron muuttopäivä määritellään, miten listaamattomien yritysten käypä arvo lasketaan ja miten jo ulkomailla ansaittua varallisuutta kohdellaan arvonnousuveron näkökulmasta. Pohdintaa on myös aiheuttanut yritysten johdon mahdollisuudet muuttaa ulkomaille johtamaan erityisesti startupeille ja kasvuyrityksille olennaista kansainvälistymistä.

“Tärkeintä yrittämiselle on ennakoitava toimintaympäristö. Yrittäjien ja yritysten johdon pitää tietää millaisia veroseuraamuksia lain puitteissa on, miten niihin voidaan varautua ja miten niiden mukaan voi toimita. Hallitus ymmärsi tämän kokonaisuuden ja ansaitsee ehdottomasti kiitokset. Näin Slush-viikolla tämä otetaan kasvuyritysten piirissä erityisen ilolla vastaan”, toteaa Riikka Pakarinen.