Suomen suosituin ikkuna- ja ovivalmistaja Pihla esittelee uuden ulko-ovimalliston asuntomessuilla

Laadukas ja energiatehokas ulko-ovi on tärkeä osa kodin arjen sujuvuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä. Asuntomessuilla lanseerattava Pihlan täysin uudistuneen ulko-ovimalliston ovet saa kolmella eri rakenteella: eri tarkoituksiin on saatavilla suosikkimalli Varma, matalaenergiarakentamiseen tarkoitettu Tarmo sekä kevytrakenteinen Vieno.

Varma on Pihlan suosituin ulko-ovi, jonka paksu ovilehti ja kaksoistiivistys tekevät ovesta erittäin lämpimän.

Termo on suunniteltu parhaaseen lämmöneristykseen ja matalaenergiarakentamiseen.

Vieno puolestaan, on uusi kevytrakenteisempi, monikäyttöinen ovi täyttäen sekä saneerauksen että uudisrakentamisen lämmöneristysvaatimukset.

Lisäksi Pihla tuo markkinoille täyspuuovimalliston, joka yhdistää perinteisen puuoven tyylikkyyden modernin ulko-oven rakenteeseen ja modernien ovimallien muotoiluun.

Pihlan uusi ovimallisto kattaa tuttujen suosikkimallien lisäksi näyttävät Moderni- ja Perinne-mallit. Ovien laatua ja viimeistelyä korostavat lasien ympärillä olevat alumiiniset listat sekä kulutuskestävyyttä lisäävä maalipinta. Persoonallisuuttaa ja samalla näkösuojaa voi Pihlan ovimalleihin luoda uusilla designlasivaihtoehdoilla. Hyödyllisenä lisävarusteena Pihlan ulko-oviin on saatavana valo, joka valaisee oven edustan lisäten turvallisuutta ja helppoutta.

Kaikki Pihlan ulko-ovimalliston ovet on saatavana desibelirakenteella tuomaan ulko-oveen paras mahdollinen ääneneristys. Valtaosa ovista on saatavana myös EI30 paloturvallisuusvaatimukset täyttävinä palo-ovina.

Uuteen Pihlan ulko-ovi- ja puuovimallistoon voi tutustua asuntomessuosastollamme kohteessa 8 Dekotalo Ruuti.

Jokainen ikkuna on ympäristöteko

Asuntomessukohteiden Pihla-ikkunoissa voimme nähdä asumisen trendin edelleen suosivan upeita suuria lasipintoja. Lasivalintoja ohjaa voimakkaasti myös energiatehokkuus ja turvallisuus. Yhä useammin rakentamisen valintoja ohjaa myös ekologisuus.

Isona toimijana suhtaudumme ympäristöön vakavasti. Ekologisuus ja vastuullinen toiminta ovat meille tärkeitä. Minimoimme jatkuvasti tuotteidemme ja toimintamme ympäristövaikutuksia, ja meitä auditoidaan säännöllisesti. Jo 97 % käyttämästämme puusta on sertifioitua ja valmistamiemme ikkunoiden kierrätysaste on jopa 99 %. Ympäristövastuullisuusohjelmamme on vähentänyt tuotteemme hiilijalanjälkeä 16,8 %*.

Pihla-ikkunoissa on perinteikkään vahvat puurakenteet. Ulkoverhous on säänkestävää ja huoltovapaata, pulverimaalattua alumiinia. Tämä vähentää merkittävästi ilmaston vaikutusta ikkunarakenteeseen ja minimoi huoltomaalauksen ja muun kunnostuksen tarpeen. Pihla-ikkunoilla on 25 vuoden lahoamattomuustakuu. Kaikki Pihla-ikkunat, parvekeovet ja ulko-ovet valmistetaan mittatilaustyönä Suomessa.

Asuntomessuilla näyttelyosastomme on kohteessa 8 Dekotalo Ruuti. Tervetuloa tutustumaan ikkunoihimme ja uusiin oviimme osastollemme!

Pihlan ikkunoihin ja uusiin ovimalleihin voi tutustua asuntomessuosastollamme kohteessa 8 Deko Ruuti ja seuraavissa messukohteissa