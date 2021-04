Suomen suurimpiin kuuluva ruokaverkkokauppa Kauppahalli24 laajentaa Lahteen – tuo uusia mahdollisuuksia myös paikallisille tuottajille

Jaa

Suomen kolmanneksi suurin ruokaverkkokauppa, kotimainen Kauppahalli24 laajentaa toimintaansa Lahteen. Perinteisten ketjujättien haastaja panostaa pientuottajien tuotteisiin ja laadukkaaseen asiakaspalveluun, sekä tarjoaa uuden jakelukanavan myös paikallisille tuottajille. Kauppahalli24 tähtää Suomen parhaaksi ruokaverkkokaupaksi ja tuo palvelunsa nyt Lahden asukkaille.

Ruoan verkkokauppa on kasvanut voimakkaasti Covid19-pandemian aikana. Muutoksen taustalla vaikuttaa kiireinen elämänrytmi ja vastuullisuuden kasvava merkitys. Kauppahalli24 vastaa kysyntään palvelukonseptilla, jonka ytimessä on saumattomasti toimiva jakelu. Elintarvikkeet tilataan toimittajilta tilausten perusteella ja ne kulkevat asiakkaille ilman välikäsiä ja välivarastointia. Tämä mahdollistaa laajan valikoiman, takaa tuoreuden ja minimoi hävikin.



”Annamme tuotteillemme tuoreustakuun ja lupaamme turvallisen toimituksen, jonka merkitys on korostunut korona-aikana. Palvelumme laatu näkyy mm. korkeassa asiakastyytyväisyydessä: tutkimuksemme mukaan 82 % asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan meitä”, toteaa Kauppahalli24 taustayrityksen Seulo Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivonen.

Kumppaniverkostoon Lahden paikallisia tuottajia

Kauppahalli24 panostaa erityisesti paikallisiin ruoantuottajiin. Lahden seudulla toimii useita perinteisiä ja tunnettuja elintarviketeollisuusyrityksiä, kuten Hartwall ja Fazerin Oululaisen leipomo. Lisäksi alueella on runsaasti kiinnostavia pientuottajia, joiden tuotteet nojaavat seudun puhtaaseen veteen ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Näitä yrityksiä Kauppahalli24 houkuttelee yhteistyöhön.

”Rakennamme parhaillaan kumppaniverkostoamme. Tarjoamme paikallisille tuottajille uuden jakelukanavan sekä mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaa Lahdessa ja muualla Suomessa. Suuriin ketjuihin verrattuna toimimme joustavasti: myös pienet tuottajat voivat saada tuotteensa valikoimiin ilman suuria volyymejä. Haemme kumppaneiksi erityisesti paikallisia laadukkaiden ruokatuotteiden sekä lähi- ja luomuruoan valmistajia”, Toivonen sanoo.

Ruokakauppa taskussasi

Ruokaostosten tekeminen verkkokaupassa on muuttunut monelle perheelle arkea helpottavaksi rutiiniksi. Verkkoruokakauppa säästää sekä aikaa että rahaa: ostokset voi suunnitella rauhassa, sopivana ajankohtana ja paikassa, todellisten tarpeiden mukaisesti ja heräteostoksia välttäen. Samalla välttää painavien ostosten kantamisen ja kuljetuksen.



Kauppahalli24 tarjoaa asiakkailleen laajan ja monipuolisen valikoiman, jossa kotimaiset lähi- ja luomutuotteet ovat vahvasti edustettuina. Palvelun hinnat ja kuljetuskustannukset ovat kilpailukykyiset, laatu ja toimitusvarmuus erinomaiset.

”Myyntimme kasvoi viime vuonna Uudellamaalla yli 2,5-kertaiseksi ja tänä vuonna laajenemme vahvasti uusille alueille Suomessa. Lahti on meille merkittävä aluevaltaus ja alueen yli 120 000 asukasta tärkeä kohderyhmä, joita haluamme palvella laadukkaasti. Tavoitteemme on tulla Suomen parhaaksi ruokaverkkokaupaksi”, kiteyttää Petri Toivonen.