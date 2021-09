SUOMEN SUURIN KAUPUNKIFESTIVAALI LOST IN MUSIC TOTEUTUU LOKAKUUSSA TAMPEREELLA – TÄNÄÄN JULKISTETAAN YLI 60 ARTISTIN OHJELMISTO!

Suomen suurin ja merkittävin ympäri Tampereen lukuisia keikkapaikkoja levittäytyvä Lost In Music -showcase-festivaali julkistaa tänään yli 60 artistin ohjelmiston. 7.-9.10.2021 Tampereella hukutaan tuoreimpaan ja parhaaseen kotimaiseen musiikkiin kolmen päivän ajan. Tapahtuma jäi vuonna 2020 väliin pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Tämän vuoden osalta järjestäjät ovat tehneet kaikkensa, että Lost In Music saadaan järjestettyä haastavista olosuhteista huolimatta. Tapahtuman merkitys niin Tampereelle, suomalaiselle musiikkialalle kuin itse artisteille on kiistattoman suuri.

Lost In Musicin tämän vuoden pääesiintyjinä nähdään kotimainen poptähti Vesta, suomirockin tulevaisuuden yksi suunnannäyttäjä Ursus Factory, kotimaisen hip hop -kentän superilmiö William, kovassa nosteessa oleva rap-artisti Yeboyah, uuden albumin julkaiseva Tiisu, kansainväliseksi kulttisuosikiksi noussut Teksti-TV 666 sekä odotetun ensimmäisen virallisen klubikeikkansa tekevä Disco Ensemblen, Lapkon ja Children Of Bodomin jäsenistä koostuva superyhtye Moon Shot.

Lost In Musicin ohjelmiston koostanut tapahtuman promoottori Pietu Sepponen on äärimmäisen tyytyväinen hedelmällisestä yhteistyöstä lähes kaksikymmenhenkisen musiikkialan ammattilaisista koostuvan työryhmän kanssa, jonka avustuksella festivaalin esiintyjät valikoitiin: “Lost In Music kiinnosti jälleen reilusti yli 600 artistia, joka on niin suuri määrä, että ilman osaavaa ja kunnianhimoista artistityöryhmää monimuotoisen line-upin koostaminen olisi ollut liki mahdotonta. Pinnan alla kytee valtavasti hienoja uusia artisteja, joista ilahduttavan suuri osa esiintyy jo meillä lokakuussa.”

Lost In Musicin tapahtumapaikkoina toimivat konserttipaikat ovat tänä vuonna Tullikamari, Tampere-talo, Olympia, G Livelab, Telakka, Yo-talo, Maanalainen, O’Connell’s sekä Vapriikki. Vallitsevista koronarajoituksista johtuen jokaisessa tapahtumapaikassa on rajallinen kapasiteetti, jonka myötä tapahtuman lipunmyyntimäärää on jouduttu rajaamaan. Nyt myyntiin avautuva normaalihintainen Lost In Musicin festivaaliranneke oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin tapahtumiin, edellyttäen, että tapahtumapaikassa on tilaa saapumishetkellä. Lähipäivien aikana julkistetaan tiiviissä tahdissa päiväkohtaiset esiintymispaikat ja samalla käynnistyy yksittäisten keikkapaikkojen iltakohtainen lipunmyynti.

LOST IN MUSIC 2021, 7.-9.10.2021, Tampere

VESTA // WILLIAM // URSUS FACTORY // YEBOYAH // JESSE MARKIN // TEKSTI-TV 666 // TIISU // MOON SHOT

ANI / ARPPA / ASTRID SWAN / AVERIGEKIDLUKE / AWAKE AGAIN / BAD SAUNA / BALANCE BREACH / BAULA (SE) / DETALJI / EDGE OF HAZE / HASSAN MAIKAL / HIGH SCHOOL DROPOUTS / ILON / INKA UPENDO / ISAAC SENE / JAMBO / JORI SJÖROOS / JUHLAT / JUUSTOPÄÄT / KISSA / KIELO KÄRKKÄINEN / KUUMAA / LAPSUUS / LOUIE BLUE / LUUKAS OJA / LYYTI / MALKA / MALLA / MARKUS PERTTULA / MERCURY CIRCLE / MESSIER / MINÄ JA NIEMINEN / MON-SALA / NEØV / NEW RO / PAHA MATAMI / PAMBIKALLIO / PIHKA IS MY NAME / PIHLAJA / PEKKA NISU / PEKKO KÄPPI & K:H:H:L / PUNOMO / PYRYTHEKID / ROSA COSTE / SALALIITTO / SARA / SARPARANTA / SEPIKKA / SEXMANE / SIN COS TAN / STONED STATUES /SUISTAMON SÄHKÖ / SURUT / SÄTILÄ / TAMMELA 33100 / THE SCUM ORCHESTRA / VIEW / WHEEL

Festivaaliranneke 60,00e - rajallinen määrä myynnissä Tiketissä www.tiketti.fi/lostinmusic

www.lostinmusic.fi

