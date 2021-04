Suomen suurin kolarivaurioiden korjaaja InCar Oy ja alan johtavien yrittäjien Awux-verkosto yhdistyvät

InCar on vuonna 1991 perustettu autojen vauriokorjaamiseen, maalaamiseen ja lasipalveluun erikoistunut yritys, jolla on 43 toimipistettä, 370 työntekijää sekä lisäksi 12 InCar-partnerin valtakunnallinen kumppaniverkosto. InCar on osa Suvia Grupia, joka on Suomen johtava ajoneuvojen vahinkotarkastuksen ja vauriokorjauspalveluiden tarjoaja.

Yhtiön palveluja käyttävät kaikki Suomessa toimivat vakuutusyhtiöt, kuluttaja-asiakkaat sekä yritykset. InCar korjaa vuosittain yli 50 000 autoa.