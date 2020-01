Suomen suurin liikennemerkkitoimittaja laajenee entisestään – panostaa vahvasti älyliikenteeseen ja telematiikkaan

Tamperelainen Normi-konserni laajeni 2018 Suomen suurimmaksi liikennemerkkitoimittajaksi ja nyt konserni panostaa vahvasti älyliikenteeseen ja telematiikkaan. Konserniin kuuluvat Normiopaste ja Normivalaistus ovat jo napanneet merkittäviä urakointi- ja yhteistyösopimuksia ja konserni onkin kovaa vauhtia nousemassa Suomen johtavaksi liikennepalveluiden tuottajaksi.

Normi-konsernia johtava tamperelainen Tommi Saarni kertoo, että Normi vastaa panostuksilla muuttuvaan ja kehittyvään markkinaan. Tämä tuottaa jo hedelmää, sillä Normiopaste on tehnyt sopimuksen Turun moottoritien telematiikan urakoinnista ja saneerauksesta välillä Kehä III – Munkkivuori, ja hankkeen kokonaisarvo nousee peräti 3,5 miljoonaan euroon. Lisäksi Normiopaste on tehnyt merkittävän telematiikan puitesopimuksen LVM:n omistajaohjauksessa toimivan Traffic Management Finland Oyn kanssa liikenteenhallinta- ja seurantalaitteiden hankinnasta, asennuksista, vanhojen laitteiden purkutöistä ja viankorjauksista. Puitesopimuksen arvo on 40 miljoonaa euroa ja siihen on valittu Normiopasteen lisäksi kolme muuta yritystä.

Normi tekee myös uuden aluevaltauksen lähtemällä mukaan liikennevalojen maahantuontiin ja jälleenmyyntiin. Normivalaistus on solminut yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimuksen italialaisen La Semaforican kanssa, ja tuo näin markkinoille älyliikenteen viimeisimpiä uutuuksia.

”Solmittu yhteistyösopimus vahvistaa edelleenkin Normi-konsernin älyliikennepalvelukokonaisuutta. Jatkossa pystymme palvelemaan asiakkaitamme kaikilla eri liikenneinfran osa-alueilla” Saarni kertoo.

Normivalaistus on vahvistanut valaistuksen ja liikenteenhallinnan osaamistaan kolmella merkittävällä nimityksellä. Yhtiön operatiivisena johtajana on aloittanut Juha Pykälinen ja liiketoimintajohtajina Marko Rantamölö ja Jukka-Pekka Alanissi. Kaikki kolme on myös kutsuttu Normivalaistus Oy:n osakkaiksi.

”Pykälinen, Rantamölö ja Alanissi tuovat Normi-konserniin mittavaa kokemusta valaistuksen ja älyliikenteen aloilta”, Saarni sanoo.

Normi-konserni ryhtyy myös tarjoamaan suunnittelua ja konsultointia monipuolisiin liikenneteknisiin ratkaisuihin loppuvuonna 2019 perustamansa Varala Engineering Oy:n kautta, mikä tukee Normi-konsernin kasvua ja strategian mukaista ITS-palvelukokonaisuutta.

www.normi.fi