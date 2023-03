Suomen suurin nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinki alkaa tänään

Tunteet ja aistit (Emotions and Sensations) -teemaan tänä vuonna kietoutuvan nykymusiikin biennaalin merkkitapauksiin lukeutuu Helsingin juhlaviikkojen festivaalille tuoma Klangforum Wien, jonka konsertti toteutuu Sibelius-Akatemian konserttisalissa festivaalin avajaispäivänä 1. maaliskuuta. Itävaltalaisorkesteri esittää mm. Musica novan residenssisäveltäjän, italialaisen Clara Iannottan teoksen a stir among the stars. Kansainvälisestikin huomattaviin tapahtumiin kuuluu Iannottan uuden konserttoteoksen where the dark earth bends maailman kantaesitys Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa Musiikkitalossa 3. maaliskuuta.

Eurooppalaisen taidemusiikin merkittävimpiin eläviin säveltäjiin lukeutuvan saksalaisen Helmut Lachenmannin vierailu pitää sisällään mm. pedagogista yhteistyötä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa, kun sen opiskelijoista koostuva NYKY Ensemble ja Klangforum Wienin jäsenet esittävät ensi kertaa Suomessa säveltäjän 2000-luvun tuotannon keskeisiin sävellyksiin kuuluvan teoksen Concertini. Lachenmannin ajatuksia kuullaan haastattelumuotoisessa luentotilaisuudessa 9. maaliskuuta Musiikkitalon Black Boxissa osana Aikamme musiikin -luentosarjaa.



Musica nova mahdollistaa myös brittiläisen laulajan Juliet Fraserin, multimediaa ja interaktiivisia elementtejä teoksissaan hyödyntävän saksalaisen kokeellisen musiikin säveltäjän Alexander Schubertin sekä japanilaisen esitystaiteilijan ja säveltäjän Tomomi Adachin Suomen-vierailut. Arvostettu brittiläinen sopraano Juliet Fraser sukeltaa syvälle festivaalin teemaan Wave Songs -soolokonsertissaan Kalliosalissa 9. maaliskuuta. Alexander Schubertin osallistavassa Unity Switch -installaatiossa yleisö pääsee tarkastelemaan maailmaa toisten ihmisten silmin VR-lasien kautta 9.–10. maaliskuuta Aalto-yliopiston tiloissa Espoossa. Tomomi Adachi esiintyy Hietsu is Happening -tapahtumassa 11. maaliskuuta.

Musica nova tarjoaa taidemusiikista kiinnostuneille myös ainutlaatuisen katsauksen Etelä-Suomen vapaan kentän nykymusiikkitoimijoiden tarjontaan. Ohjelma sisältää Hietsu is Happening -kollektiivin lisäksi myös mm. Avantin, CHANGEnsemblen, defunensemblen, Earth Ears Ensemblen, EMO Ensemblen, Helsingin kamarikuoron, Kamus-kvartetin, Suomalaisen kamarioopperan, Superpluck-yhtyeen, Uusinta Ensemblen ja Zagros Ensemblen esitykset.

“Odotan kiinnostavia ja yllättäviäkin kohtaamisia elävän musiikin äärellä, inspiroivia keskusteluja ja kutkuttavaa festivaalikuhinaa. Toivon, että kukin saapuu Musica novaan omalla tavallaan hämmästymään, nauttimaan, kummastelemaan, vaikuttumaan tai hiljentymään, sekä uteliaana antautumaan elävän esityksen vietäväksi”, festivaalin taiteellinen johtaja Tuuli Lindeberg kehottaa.

Ohjelmisto on luettavissa kokonaisuudessaan festivaalin verkkosivuilla.

Konserttien liput ovat myynnissä konserttipaikkojen virallisissa lipunmyyntikanavissa. Liput alkaen 0–53 €. Joka toinen vuosi toteutuvan festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Suomen kansallisooppera ja -baletti, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät.