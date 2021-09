Suomen suurin tulvapumppaamo kunnostetaan 1,3 miljoonalla eurolla

Jaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Lapuanjoen pengerrysalueella Lapuan kaupungissa sijaitsevan Löyhingin tulvapumppaamon. Hanke toteutetaan yhteistyössä Löyhingin pengerrysyhtiön kanssa. Löyhingin pumppaamo on Suomen suurin tulvapumppaamo ja kunnostustyön arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,3 milj. euroa.

Kunnostustyö alkaa syyskuussa 2021 ja sen arvioidaan päättyvän maaliskuussa 2022. Löyhingin pumppaamon vieressä kulkevalle Jokitielle asetetaan työn aikana liikenneohjaussuunnitelman mukaiset nopeusrajoitukset ja varoitusmerkit. Peruskorjauksen yhteydessä saattaa esiintyä jonkin verran liikennettä rajoittavia työvaiheita.

Lapuanjoen tulvasuojelurakenteita on toteutettu monessa vaiheessa useiden vuosikymmenten aikana. Löyhingin pengerrysalueen tulvasuojelurakenteet kuuluvat Lapuanjoen järjestelyn kolmanteen vaiheeseen, joka toteutettiin vuosina 1968–1979. Löyhingin pumppaamon suunniteltu pumppausteho on 10,5 m³/s ja se valmistui vuonna 1974.

Löyhingin pengerryalueen rakenteilla tulvasuojellaan yli 2000 hehtaarin hyötyaluetta. Alueen toinen pumppaamo, Kullaan pumppaamo, on peruskorjattu aikaisemmin. Löyhingin pumppaamon vesioikeudellisen luvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Pumppaamon kunnossapitovastuu ja käyttö on luovutuspöytäkirjan mukaisesti Löyhingin pengerrysyhtiöllä.

Peruskorjaus sisältää pumppujen ja sähköistyksen uusimisen sekä betoni- ja teräsrakenteiden korjauksia. Hankkeella haetaan pumppaamolle kustannustehokkuutta, huollon helpottumista ja käyttöikää kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Peruskorjauksen toteuttaa Jukkola Systems Oy Kokkolasta.