Suomen Tekojää mahdollistaa jääkiekon MM-kisojen pelaamisen Riiassa – A-lohko pelataan jalkapalloareenalla

Latvian Riikaan siirrettyjen kisojen järjestäminen vain yhdessä jäähallissa olisi ollut mahdotonta. Suomalainen kylmätekniikkaa valmistava yritys rakensi kuukaudessa olosuhteet MM-turnaukselle.

Helmikuun alussa kansainvälinen jääkiekkoliitto päätti siirtää vuoden 2021 jääkiekon MM-kisat Valko-Venäjältä pidettäväksi kokonaan Latviassa. Haasteeksi muodostui, että pääkaupunki Riiassa on vain yksi jääkiekkoareena, jossa turnaus voitaisiin pelata.

Parkanolainen Suomen Tekojää valikoitui kumppaniksi mahdollistamaan myös toisen lohkon pelipaikaksi Riian. Jäähallin viereinen sisäjalkapallohalli, Olympiaurheilukeskus, päätettiin muuttaa väliaikaisesti toiseksi kisa-areenaksi. Hallissa pelattiin vielä huhtikuun alussa jalkapalloa, ja kisojen jälkeen halli palautuu jalkapallohalliksi.

”Aikataulu oli todella haastava. Onneksi pystyimme löytämään ratkaisut sitoutuneen henkilökuntamme ja hyvän yhteistyöverkostomme kautta. Nyt Riiassa on valmistunut uusi toimiva jääareena varsinaisen jäähallin viereen ja molemmat lohkot voidaan pelata siellä”, kertoo toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita.

Halliin tehtiin mittavat muutostyöt. Paikalle toimitettiin kylmälaitteistot jäälle ja ilmalle sekä kaikki jääradan jäähdytysputkistot maahan. 6500 katsojaa vetävä jäähalli vaati myös täysin aikaisemmasta poikkeavan ilmanvaihdon, joka niin ikään kuului toimitukseen ilmanvaihtoputkistoineen. Kisojen siirtopäätöksen jälkeen kesti alle kolme kuukautta, kun hallissa oli jo valmis jää.

”Suomalainen kaukalovalmistaja Icepro toimitti meille Riikaan nopealla aikataululla kansainväliset standardit täyttävän laadukkaan joustokaukalon sekä pukuhuonelakusteet 300 pelaajalle. Suomalaisista liigahalleista on palkattu CIM-sertifioituja Ice Master -koulutuksen saaneita jäänhoitajia mahdollistamaan olosuhteet Riiassa. Yhteistyö on sujunut paikan päällä hienosti myös kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n Ice Directorin Manu Varhon kanssa. Suomalaisin voimin on ollut ilo toimia paikan päällä”, vahvistaa projektista vastaava Suomen Tekojään Jerry Mansikkaviita.

Riiaan uusi jääareena on jatkumo Suomen Tekojään kylmälaitetoimituksissa, joihin kuuluu useita kansainvälisiä kohteita, mm. 11 jääareenan laitteistot Sochin olympialaisiin vuonna 2014, sekä kymmeniä jäähalli- ja ulkojääratkaisuja eri puolilla Suomea.

”Tämä talvi on osoittanut, että MM-tason turnaus voidaan järjestää vaikka jalkapallohallissa. Suomessakin on tänä talvena noussut uusi ulkojääratabuumi. Luonto ei aina mahdollista olosuhteita luistelukentälle, mutta Suomen Tekojää mahdollistaa luistelumahdollisuudet missä vain, nopeastikin”, muistuttaa yrityksen kaupallinen johtaja Antti Lauslahti.