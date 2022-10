Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy suunnittelee Harjavallan Suurteollisuuspuistoon rinnakkaispolttolaitoshanketta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

STEP Oy:n rinnakkaispolttolaitoshankkeen tavoitteena on tuottaa Suurteollisuuspuiston teollisuudelle sen tarvitsemaa lisähöyryä ja hankkeen todetaan toteutuessaan edesauttavan jäteperäisen polttoaineen hyödyntämistä Satakunnan alueella. Rinnakkaispolttolaitoksen on esitetty käyttävän vuosittain polttoaineita enintään 90 000 tonnia. Laitoksella käytettävästä polttoaineesta 55–65 % on elinkeinotoiminnan ja kotitalouksien jätteestä jätteenpolttolaitoksilla valmistettua jätepolttoainetta, 15–20 % on auto fluffia (eli kierrätykseen soveltumatonta auton paloittelujätettä) ja 15–20 % on luokitukseltaan vaarallista jätettä (mm. kyllästettyä puuta ja aktiivihiiltä). Puhtaan biopolttoaineen osuus on käytettävästä polttoaineesta noin 5–10 %.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan esitys hankkeen todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista. Varsinais-Suomen ELY-keskus on perustellussa päätelmässä todennut, että STEP Oy:n arviointiselostus täyttää pääosin YVA-lain vaatimukset siinä esitettyjen välittömien vaikutusten, kuten melun, ilmaan johdettavien päästöjen, pohjavesivaikutusten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään tuonut kuitenkin esille, että hankkeen YVA-lain mukaista arviointia on edellytetty sen jätehuollosta todennäköisesti aiheutuvien ja jätehuoltoon kohdistuvien merkittävien vaikutusten arvioinnin osalta.

STEP Oy:n suunnitteleman rinnakkaispolttolaitoshankkeen välillisten vaikutusten arvioinnissa olisi tullut yhteysviranomaisen mielestä arvioida, vaikuttaako hanke jatkossa Satakunnan yhdyskuntajätteiden hyödyntämiseen ja jätteiden materiaalina hyödyntämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen, ja jos vaikuttaa niin millä tavoin.

Kiertotalouden kehittyminen ja jätteiden materiaalina hyödyntämisen lisääntyminen voivat yhteysviranomaisen mielestä vaikuttaa myös rinnakkaispolttolaitoksen tarvitseman jäteperäisen polttoaineen riittävään saatavuuteen hankkeen useita kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana.

Arviointimenettelyn päätyttyä hanke siirtyy Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupamenettelyyn.

YVA-hankesivu: www.ymparisto.fi/stepoyharjavaltaYVA

Lisätietoja:

Asta Asikainen, puh 0295 029 221,

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi