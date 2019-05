Suomen Tilaviiniksi 2019 Ciderbergin Viinitilan jälkiruokaviini Juhani

Alahovin Viinitilalla Kuopiossa järjestettiin 10.4.2019 kahdeskymmenesneljäs Suomen Tilaviini -kilpailu. Kilpailuun osallistui 9 tilaviiniyrittäjää yhteensä 44 eri tuotteella. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen viiniyrittäjät ry:n kanssa.

Kilpailussa oli kuusi sarjaa, joista korkeimmat pisteet saivat seuraavat viinitilojen tuotteet:

Ruokaviinit: Pihamaan Viinitilan (Heinola) Pihamaan Punainen Seurusteluviinit: Ollinmäen Viinitilan (Anttola) Juortanan Jussi ja Temolan Viinitilan (Puumala) Selema Jälkiruokaviinit: Ciderbergin Viinitilan (Lohjansaari) Ciderbergin Juhani VUODEN TILAVIINI Helmeilevät juomat: Viini-Pihamaan (Heinola) Pihamaan Viherkuohu (Puolikuiva hiilihapotettu viherherukkaviini) Kuohuviinit: (method classic): Rönnvikin Viinitilan (Laitikkala) Rönnvikin Kylmänkukka Siiderit: Ciderbergin Viinitilan (Lohjansaari) Alitalon Kuiva Siideri Liköörit: Lepaan Viinitilan (Lepaa) Mansikkalikööri

Kilpailun viinit olivat tänäkin vuonna hyvin korkeatasoisia. Pronssimitalin tasoiseksi arvioitiin 15 viiniä ja hopeamitalipisteille ylsi 25 viiniä. Kultamitalin saavutti yksi tuote. Kilpailun voittajaksi valikoitui mustaherherukoista valmistettu Ciderbergin Viinitilan Juhani, joka sai 18 pistettä ja valittiin Suomen Tilaviiniksi 2019.

Ciderbergin Juhani-viiniä luonnehdittiin seuraavasti; Ulkonäkö Lajinomainen, puhdas, syvä, rubiininpunainen. Tuoksu Miellyttävä, tunnistettava, lyhyt, hillomainen herukka . Flavori . Tyypillinen, voimakas, pitkä, kypsän herukkainen. Kokonaisvaikutelma Tyylikäs, tasapainoinen, hienosti tehty, onnistunut, "sinihomejuusto, suklaamousse, marjat".

Tuotteiden arviointimenetelmänä käytettiin kansainvälistä 0 - 20 pluspisteen menetelmää, jossa tuotteesta arvioidaan aistinvaraisesti sen ulkonäkö, tuoksu, flavori ja kokonaisvaikutelma. Maisto tapahtui sokkomaistatuksena. Tilaisuus oli samalla tilaviinituotteiden laatuluokitustilaisuus.

Laatuluokitus auttaa suomalaisten viinitilojen tuotekehitystä. Tilaviinituotannossa pystytään hyödyntämään useitakin eri marjojen maku-, väri- ja tuoksurakenteita yhdessä tuotteessa. Raaka-ainetuntemus ja tuotantotaito pystyvät nyt seuraamaan nopeasti etenevää marjanviljelyn lajikekehitystä ja sen mukaisia makutrendejä.

Suomalaisen tilaviinien laatuluokituksen on nykymuodossaan läpäissyt yli 2000 marja- ja hedelmäviiniä ja -likööriä. Vuosittain tehtävä laatuluokitus on auttanut tuottajia parantamaan tuotteiden laatua yli 20 vuoden ajan. Tuotteiden laadun parantuessa myös luokittelun painopistettä on pyritty siirtämään.

Uusin muutos on pisteen siirtäminen ulkonäön arvioinnista tuoksun arviointiin.

Laatuluokituksen läpäisee 12 laatupistettä saanut tuote joka täyttää muut tilaviinivaatimukset laboratoriomäärityksissä ja aistinvaraisesti havaittavien viinivirheiden suhteen. Kultamitalin oikeuttavat pisteet 18 - 20. Hopeaa saa pistein 16 – 17,9 ja pronssia pistein 14 – 15,9. Tuotteen luokituspisteet ovat tuomarien antamien arvioiden keskiarvo. Yhdenkin tuomarin havaitsema viinivirhe tai laboratoriopoikkeama voi riittää tuotteen hylkäämiseen

Tämän vuoden laatuluokituksessa hyväksyttiin myös yksi alueviini. Alueviinin raaka-aine tulee kokonaan tietyltä alueelta, kuten esimerkiksi tietystä maakunnasta, pitäjästä tai kylältä. Tämä alueviini on Teiskon Viinitilan Päivänsäde. Lajikeviinejä joiden marjaraaka-aine on yhdestä marjalajikkeesta arvosteltiin 11 ja lajiviinejä joiden marjaraaka-aine on yhdestä marjasta viisi.

Arvosteluraati: Päätuomari Istvan Zsembery (kellarimestari),

Jouko Kääriäinen (freelance-toimittaja), Ossi Leväinen (Suomen Alkoholitukku)

Taina Hallman( Alahovi), Tom Stenfors (Suomen Alkoholitukku)

Kaikki raadin jäsenet ovat koulutettuja hedelmä- ja marjaviinien maistajia.

Lisätietoja:

Risto Hallman

puh. 050 595 1529