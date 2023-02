Suomen uusin ruokakauppa Oda avasi Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Pirkkalassa ja Kangasalla

Suomen uusin ruokakauppa Oda avasi tänään ruoan verkkokauppansa Tampereella ja Pirkkalassa sekä osassa Nokiaa, Ylöjärveä ja Kangasalaa. Ensimmäiset tilaukset voi tehdä tänään ja ensimmäiset kotiinkuljetukset uusille alueille tehdään huomenna keskiviikkona 8.2. Tarkemmat toimitusalueet näkee täältä https://oda.com/fi/about/toimitusalue/



“Tampereen alueella ruokaostosten kotiinkuljetus ei ole vielä ollut hirveän yleistä. Syynä on muun muassa kotiinkuljetuksen kallis hinta. Uskon, että myös täällä asuvat valitsevat kotiinkuljetuksen itse tekemänsä kauppareissun tai noudon sijaan, kun tarjolla on kotiinkuljetus, joka ei maksa maltaita ja mukautuu asiakkaan aikatauluun. Suomalaiset käyttävät keskimäärin 3 tuntia viikossa kaupassa käyntiin, eikä lukuun ole laskettu matkoja mukaan. Tuolle ajalle moni keksii varmasti mielekkäämpää tekemistä. Odalta saa kaikkea sitä mitä on tottunut ostamaan ruokakaupasta – ostokset vaan saa helposti ja edullisesti kotiovelle asti kannettuna”, sanoo Odan Suomen-toimitusjohtaja Tobias Niemi.



Oda on kotiinkuljetuksiin keskittynyt ruoan verkkokauppa, joka on ajatellut ruokakaupan ihan uudella tavalla. Odalla ei ole fyysisiä kivijalkakauppoja, vaan asiakkaiden tilaukset kerätään Odan omasta tuhansien tuotteiden valikoimasta automaatiota hyödyntävässä Vantaan keräilykeskuksessa. Tilaukset tuovat palvelualttiudestaan kiitellyt Oda-kuljettajat lämpösäädellyissä Oda-autoissa, jotka varmistavat katkeamattoman kylmäketjun. Pakasteet, maitotuotteet, yrtit ja banaanit tulevat siten perille oikeassa lämpötilassa kotiovelle asti. Tehokkaasta toimintamallista tulevat kustannushyödyt Oda siirtää asiakkaille edullisina tai jopa ilmaisina kotiinkuljetuksina.



Odan toimitusajat ovat alan laajimmat ja kotiinkuljetukset ovat parhaimmillaan ilmaisia

Odalta voi tilata ruokaostokset sovelluskaupoista ladattavalla helppokäyttöisellä Oda-sovelluksella tai selaimella toimivan nettikaupan kautta osoitteessa www.oda.com/fi

www.oda.com/fi Odan kotiinkuljetukset ovat markkinoiden edullisimmat ja joka päivä on tarjolla myös ilmaisia kotiinkuljetusaikoja. Kaikille uusille asiakkaille Oda tarjoaa 3 kuukauden ajan ilmaiset toimitukset yli 50 euron ostoksille. Alle 50 euron ostoksiin tulee 3,90 euron pienten tilausten toimituslisä.

Odalla on alan laajin määrä toimitusaikoja. Toimituksia tehdään joka päivä 7 päivänä viikossa, myös siis sunnuntaina. Maanantaista perjantaihin Oda toimittaa aamuvarhaisesta iltamyöhään klo 6–21 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 9–16. Ostokset on siis helppo ottaa vastaan vaikkapa aamulla ennen töihin lähtöä. Ylipäänsä Odan toimitusikkunat ovat alan kapeimmat eli tilausta ei tarvitse odotella kotona koskaan pitkään. Vaivattomuutta lisää myös se, että Odan toimitusten täsmällisyyteen voi luottaa, sillä toimituksista 99 % on viime kuukausina toimitettu ajallaan.

Oda hoitaa useamman perheen kauppareissut kerralla. Kun jokainen ei kulje kauppaan omalla autollaan, syntyy vähemmän liikennettä ja päästöjä. Asiakas voi myös tehdä vihreän valinnan ja valita toimitusajan, jolle on jo tilauksia omassa naapurustossa.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen tuotteen laatuun, tuotteesta saa rahat takaisin Odan asiakaspalvelusta, johon on helppo olla yhteydessä.

Odan tuhansien tuotteiden valikoimasta yli 80 % on kotimaista



Vaikka Oda toimiikin uudenlaisella tavalla, kaupan valikoima on suomalaisille tuttu ja turvallinen. Odalta voi ostaa kaikkea sitä mitä on tottunut hankkimaan ruokakaupasta. Ostoksia ei tarvitse kuitenkaan noutaa itse, vaan ostokset saa helposti ja edullisesti kotiovelle asti kannettuna. Odalla on myynnissä pääosin suomalaisia brändejä kansainvälisillä suosikeilla höystettynä. Myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi.



Oda panostaa valikoimassaan korkealaatuisiin tuoretuotteisiin kuten vihanneksiin ja hedelmiin sekä liha- ja kasviproteiinituotteisiin ja herkullisiin valmisruokiin. Odalta saa myös shampoot ja saippuat kylpyhuoneeseen, naksut koiralle tai kissalle sekä liinat siivouskaappiin. Tilata voi myös pirkanmaalaisille tuttuja tuotteita brändeiltä, kuten Linkosuo, Leivon leipomo, Puhdistamo, Poppamies ja Tapola.



“Valikoimamme on kasvanut viime aikoina ja se on ison supermarketin luokkaa. Oda ei tarjoa ainoastaan halpoja kotiinkuljetuksia. Olemme hinnoitelleet myös ruokakauppamme tuotteet edullisesti. Panostamme ostoskorin kokonaishintaan, joka muodostuu edullisista tuotehinnoista ja alan halvimmista kotiinkuljetusmaksuista. Ruoan verkkokaupassa kannattaa laskea yksittäisen tuotteen hinnan sijaan, että koko paketti - tuotteet ja kotiinkuljetus - on edullinen. Tarjoamme myös ainoana kauppana pullonpalautuksen kotiinkuljetuksen yhteydessä, mikä vähentää entisestään tarvetta lähteä kauppaan. Samalla säästyy ajan ja hermojen lisäksi myös bensarahat”, sanoo Odan kaupallinen johtaja Anne Terimo.