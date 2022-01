Suomen uusin ruokakauppa Oda on nyt auki pääkaupunkiseudulla

Oda on avannut ruoan verkkokauppansa tänään 31.1. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.



“Kiireisen arjen keskellä paras kauppareissu monelle olisi, ettei kauppaan tarvitse lähteä lainkaan. Me Odalla teemme viikon ruokaostosten tilaamisesta kotiovelle niin helppoa ja edullista, ettei ruoan verkkokauppa ole jatkossa enää vain harvojen herkkua. Kotiinkuljetuksen hinta on ollut yksi isoimmista kynnyskysymyksistä, sillä siitä on joutunut Suomessa maksamaan tuntuvaa noin 10 euron lisämaksua tuotteiden päälle. Odalla kotiinkuljetus maksaa toimitusajan mukaan 0 euroa tai enintään muutaman euron. Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus käyttää tällaista arkea helpottavaa palvelua”, sanoo Oda Suomen toimitusjohtaja Tobias Niemi.



Alan halvimmat kotiinkuljetukset yhdistettynä edullisiin tuotehintoihin



”Yllätyksenä voi tulla, että olemme hinnoitelleet myös ruokakauppamme tuotteet edullisesti. Emme tarjoa siis ainoastaan halpoja kotiinkuljetuksia. Panostamme ostoskorin kokonaishintaan, joka muodostuu edullisista tuotehinnoista ja alan halvimmista kotiinkuljetusmaksuista. Ruoan verkkokaupassa kannattaa laskea yksittäisen tuotteen hinnan sijaan, että koko paketti - tuotteet ja kotiinkuljetus - on edullinen. Laskutoimituksen jälkeen on helppo ynnätä 1+1: aikaa, rahaa ja hermojakin säästyy, kun kauppareissut voi jättää väliin“, sanoo Odan kaupallinen johtaja Anne Terimo.



Oda haluaa tulla tunnetuksi alan parhaimmasta ostokokemuksesta. Tilaukset on helppoa tehdä Odan mobiilisovelluksella. Sopivan kokoisesta ja kotimaisuuteen keskittyvästä valikoimasta voi vaivattomasti valita itselle sopivat tuotteet. Tarjolla on alan laajin määrä toimitusaikoja maanantaista sunnuntaihin varhaisesta aamusta iltamyöhään ja toimitusten täsmällisyyteen panostetaan. Norjassa Oda tunnetaan asiakaspalvelusta, josta jää hyvä mieli. Jos asiakas ei ole tyytyväinen tuotteen laatuun, tuotteesta saa rahat takaisin.



“Suomalaisilla ei ole ollut hirveästi valinnanvaraa ruokakaupoissa. Nyt ensimmäistä kertaa 20 vuoteen Suomi saa uuden ruokakaupan. Suomalaiset kuluttajat ansaitsevat parempaa: helppoa asiointia, edullista hintaa ja erinomaista palvelua. Oda on onnistunut saamaan ne kaikki samaan pakettiin. Siksi Oda on paras tapa tilata viikon ruokaostokset kotiovelle”, summaa Niemi.



Odan toimitusalueet ja -ajat sekä toimitusten hinnat



Odan kauppa aukeaa tilauksille 31.1. kaikilla postinumeroalueilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa ja ensimmäiset tilaukset toimitetaan 1.2. Oda laajentaa jatkossa toimintaansa Suomessa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja toimitusalueiden lisäyksistä kerrotaan myöhemmin.

Odalla on alan laajin määrä toimitusaikoja. Lisäksi toimitusikkunat ovat alan kapeimmat eli tilausta ei tarvitse odotella kotona pitkään. Oda toimittaa tilauksia joka päivä maanantaista sunnuntaihin. Maanantaista perjantaihin Oda toimittaa klo 6–22 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 9–16.

Kaikille uusille asiakkaille Oda tarjoaa 3 kuukauden ajan ilmaiset toimitukset yli 40 euron ostoksille. Alle 40 euron ostoksiin tulee 2,90 euron pienten tilausten toimituslisä.

Jos joskus jokin menisi pieleen, Oda pyrkii korjaamaan tilanteen jo oma-aloitteisesti. Esimerkki: Täsmälliset toimitukset ovat Odalle tärkeitä. Jos kuljetus myöhästyy yli vartin, hyvitetään se asiakkaalle automaattisesti.

Odan valikoimasta 80 % on kotimaisia tuotteita



Odan valikoimasta saa tehtyä koko viikon ostokset helposti. Odan kattava valikoima on suunniteltu tarkkaan ja mieleisten tuotteiden valinta on tehty helpoksi. Odan valikoima luottaa tuttuihin suomalaisiin brändeihin höystettynä kansainvälisillä suosikeilla. Myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi.



Oda panostaa tuttuihin brändeihin sekä korkealaatuisiin tuoretuotteisiin kuten vihanneksiin ja hedelmiin sekä liha- ja kasviproteiinituotteisiin ja herkullisiin valmisruokiin. Odalta saa mukaansa myös arjen yleisimmät käyttötavarat, kuten lasten vaipat ja puhdistustuotteet.



“Emme halua, että asiakkaan täytyy pähkäillä lukemattomien, toisiaan muistuttavien vaihtoehtojen kanssa. Siksi olemme valinneet sopivat tuotteet valmiiksi markkinoiden parhaista tuotteista helpottamaan asiakkaiden valintoja. Oda tuo kotiovelle niin arjen ikisuosikit kuin kiinnostavimmat uutuudet. Lisäksi otamme mielellämme asiakkaiden toiveita vastaan”, kuvaa Terimo.



Ensimmäisenä verkkoruokakauppana Suomessa Oda saa valikoimiinsa ravintola-alan ja kuluttajien arvostaman helsinkiläisen Lihakauppa Roslundin tuotteita, kuten hampurilaispihvejä, lihapyöryköitä ja ribsejä. “4. polven perheyrityksenä meille on tärkeää tuotteiden laatu sekä asiakkaiden tinkimätön palvelu. Odassa yhdistyvät samat periaatteet ja yhteistyö tuntuu siksi meille luontevalta”, sanoo Roslundin toimitusjohtaja Kimi Roslund.



Helmikuun puolivälistä lähtien Odalta voi tilata tuoreita leipomotuotteita. Odan Uunituoreet ovat muun muassa Fazerin ja turkulaisen MBakeryn herkullisia leipiä ja leivonnaisia.

Odalta voi tehdä tilauksia Oda-sovelluksen kautta. Sovelluksen voi ladata Google Playsta tai Apple Storesta. www.oda.com/fi