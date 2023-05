Suomen välittävin konsulttitalo Klarigo täyttää 20 vuotta: "Myös pehmeillä arvoilla voi tehdä kovaa bisnestä"

”Myös pehmeillä arvoilla voi tehdä kovaa bisnestä”, Klarigon toimitusjohtaja Jenni Khadr toteaa. Tämän 20 vuotta täyttävän konsulttiyhtiön liikevaihto kasvoi viime tilikaudella reilut 32 prosenttia ja oli yhteensä 2 miljoonaa euroa. Myös nettotulos monikertaistui.

”Hyvinvoivat ihmiset suoriutuvat töistään paremmin, ja se näkyy myös viivan alla tuloksessa”, Khadr paljastaa. Tärkeintä on hänen mukaansa työn ja vapaa-ajan tasapaino, ja että hän itsekin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa johtamansa yhtiön arvomaailman ylläpitämiseen – ja vaalia sitä muuttuvassa maailmassa. Khadr ei toimitusjohtajana tee ympäripyöreitä työpäiviä, eikä halua kenenkään alaisensakaan tekevän.

Sama arvomaailma yhdistää sekä Klarigon operatiivista johtoa että omistajia: ”Tavoitteenamme ei ole maksimaalinen tuotto tai pörssiin listautuminen. Haluamme säilyttää Klarigon tasavertaisena yhteisönä, joka tarjoaa inhimillisen vaihtoehdon niin työntekijöille kuin asiakkaillekin”, Khadr kertoo. ”Minulle on tärkeää, että aikaa ja jaksamista jää myös työn ulkopuolisille asioille. Työyhteisön sisällä on myös tärkeää vaalia yhdessä tekemistä – meillä on Klarigolla esimerkiksi oma talviuintikerho!"

Klarigon 20-vuotisjuhlavuosi on yhtiölle tärkeä merkkipaalu. Klarigolla on Khadrin mukaan selkeät kasvutavoitteet: ”Haemme orgaanista, maltillista kasvua. Haluamme pitää kiinni olemassa olevista asiakkuuksista ja kehittää niitä samalla kun hankimme uusia asiakkaita.”

Monet Klarigon asiakassuhteista ovat jatkuneet vuosia tai jopa vuosikymmeniä. ”Toimeksiannoissakin on kyse siitä, että ihminen kohtaa ihmisen. Konsultoinnissa parasta on se, kun tutustuu ihmisiin”, kehitysjohtaja Marketta Iivari summaa. ”Epävakainakin talousaikoina tulevaisuus näyttäytyy valoisana, kunhan vaan jatkamme itsestämme ja toisistamme välittämistä.”

Tietoa Klarigosta

Klarigo Oy on vuonna 2003 perustettu konsulttitalo, joka tarjoaa talouden, henkilöstöhallinnon ja analytiikan palveluita. Yrityksen 20 työntekijän lisäksi Klarigo tekee yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Yhtiön toimisto sijaitsee Helsingin Kalasatamassa.

Klarigo tarjoaa yritysasiakkailleen erilaisia konsulttipalveluja: kokonaisarkkitehtuuria, kehityshankkeita, muutoshallintaa, koordinointia, käyttöönottoa ja integraatioita – asiantuntijapalveluja ja lisäkäsiä niin talouden kuin HR:n puolella. Yhtiö tuottaa myös erilaisia analytiikka- ja raportointipalveluita.