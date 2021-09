Suomen vedellä keinottelu on nyt estetty!

SDP:n Eloranta: Lukutaidon parantaminen vaatii jatkuvia toimia 8.9.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

SDP:n Eloranta: Lukutaidon parantaminen vaatii jatkuvia toimia Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) haluaa tänään 8. syyskuuta YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä muistuttaa lukutaidon parantamisen tärkeydestä. -Lukutaito on kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa toimimisen perusedellytys. Lukutaito kehittää ajattelukykyä, kykyä hahmottaa sekä ymmärtää suuria ja monimutkaisia asiakokonaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita ja auttaa etsimään tietoa. Se laajentaa ymmärrystä maailmasta ja kehittää taitoa tunnistaa, mikä on totta ja mikä valhetta. Yksilön tasolla lukutaito tarjoaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Lukutaito on avain, jota ilman ovet eivät täysipainoiseen elämään kunnolla aukea. Lukutaito ehkäisee ulkopuoliseksi jäämisen tunnetta sekä syrjäytymistä ja samalla yhteiskunnallista eriarvoistumista, Eloranta korostaa. -Onkin hyvä, että lukutaidon edistämiseksi tehdään monenlaisia, sekä pienempiä että suu