Suomen Voimanostoliiton tiedot klassisen voimanoston SM-kisojen järjestämisestä Oulussa 13. – 15.3.2020

Jaa

Koska klassisen voimanoston SM-kilpailuihin Oulussa 13. – 15.3.2020 on odotettavissa huomattavasti vähemmän väkeä kuin 500 henkilöä, mikä on Valtioneuvoston tänään suosittama raja yleisötilaisuuksien järjestämisestä, on liitto päättänyt, että kilpailut järjestetään.

Jotta koronaviruksen Covid-19 leviämisen riski voidaan minimoida, teemme seuraavat poikkeukset järjestelyiden osalta: 1. Yleisölle suositellaan, että tällä kertaa ei tulla paikanpäälle vaan sen sijaan kisoja seurataan netistä. Streemauksen kautta näkee suoritukset eri kuvakulmista sekä voi seurata onlinena päivittyvää kilpailupöytäkirjaa. https://live.powerlifter.cz/en-US/live.aspx?id=1727 ja varalta myös linkki pelkkään Youtube-lähetykseemme https://www.youtube.com/channel/UCyWB5Ck0A0DkWuedPtqPNHw/live 2. Varustarkastusta ei pidetä. Tekninen valvoja, tuomarit ja Jury valvovat varusteiden sääntöjen mukaisuuden yleisellä tasolla. 3. Lämmittelytilaan saa tulla enintään yksi huoltaja nostajan kanssa. 4. Jos Sinulla on flunssaoireita, kuulut riskiryhmään, olet käynyt hiljattain epidemia-alueella, älä tule paikalle. 5. Muista huolehtia käsihygieniastasi useita kertoja kisojen aikana. 6. Seuraa viranomaistiedotusta koronavirustilanteesta mm. THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19