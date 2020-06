Suomen Voimanostoliitto ei lähetä maajoukkueita ennen vuoden vaihdetta maailmalle, Norja voi olla poikkeuksena

Suomen Voimanostoliitto ei lähetä maajoukkueita EM- tai MM-kilpailuihin ennen vuoden vaihdetta. Mahdollista on, että marraskuussa maajoukkueet lähetetään Norjan Stavangerissa pidettäviin varustevoimanoston MM-kilpailuihin, mikäli Covid-19 tilanne sen sallii.

Suomen Hallitus antoi uudet rajoitukset liittyen EU:n sisä- ja ulkorajojen valvontaan sekä niihin liittyen matkustamiseen ulkomaille 11.6.2020. Lähimatkailun rajoituksia purettiin Norjan, Tanskan, Islannin sekä Balttian maiden osalta 15.6.2020 alkaen. Sen sijaan edelleenkin ulkorajoilla rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7.2020 asti. Edelleenkään hallitus ei suosita matkustamista muutoin ulkomaille kuin mitä edellä on rajoituksia purettu.

Liiton hallitus linjasi 19.5.2020 tekemällämme päätöksellä osallistumista kansainväliseen kilpailutoimintaan kansainvälisen kilpailutoiminnan osalta, että maajoukkuetoiminta käynnistetään neljä (4) kuukautta sen jälkeen, kun Suomen Ulkoministeriö poistaa suosituksen olla matkustamatta ulkomaille.

Tämän vuoksi päätettiin, että nyt Suomi ei lähetä maajoukkueita 11. – 18.10.2020 Maailman & Euroopan klassisen & varustepenkkipunnerruksen mestaruuskilpailuihin Venäjän Jegaterinburgiin eikä Maailman klassisen & varustevoimanoston mastereiden voimanoston mestaruuskilpailuihin 13. – 22.11.2020 Etelä-Afrikkaan. Jo aiemmin on päätetty, että maajoukkueita ei lähetetä klassisen voimanoston MM-kilpailuihin Minskiin. Tämän osalta myös EPF on tehnyt päätöksen, että ko. Euroopan mestaruuskilpailut on tältä vuodelta peruutettu.

Sen sijaan Suomen Voimanostoliitto valmistautuu tässä vaiheessa lähettämään joukkueen varustevoimanoston avoimen ja nuorten sarjojen MM-kilpailuihin Norjan Stavangeriin 1. – 7.11.2020 edellyttäen, että Covid-19 tilanne tämän sallii.