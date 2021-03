Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Kampusareena-rakennus voitti kansainvälisen BREEAM In-Use palkinnon

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) vuonna 2015 valmistunut Kampusareena sai ylläpitovaiheen BREEAM In-Use sertifikaatin vuonna 2020 ja voitti sillä nyt oman julkisten rakennusten käytössä olevien rakennusten luokan. Palkinnon voittaja julkistettiin 23.3.2021 kansainvälisessä gaala-webinaarissa.

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen sydämessä sijaitseva Kampusareena on voittanut BREEAM Awardissa julkisen sektorin rakennusten -kategorian. Tuomaristo korosti valinnassaan Kampusareenan kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävyyteen, käyttötarkoitusta, viherkattoa ja käyttäjätyytyväisyyttä. Finaalissa Kampusareenan vastassa olivat Gronland 58, Papirbredden 1 ja Holtermanns veg 70. Trondheimsporten Norjasta sekä Kullen 1 Ruotsista.

Kampusareena on ensimmäinen monikäyttäjäkohde yliopistorakennuksista Suomessa. Se tuo opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi yrityksiä yhteen useilta eri toimialoilta. Kohtaamiset Kampusareenalla ruokkivat ideoita, tutkimusta ja kehitysprojekteja, innovaatioita, työtä ja menestysmahdollisuuksia. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 15 100 brm2, josta noin 60 % on yliopiston käytössä ja 40 % muutaman kymmenen yrityksen käytössä.

– Olemme todella ylpeitä Kampusareenan saamasta palkinnosta. On hienoa, että tämä jo rakentamiselleen sertifikaatin saanut rakennus on saanut sertifikaatin nyt myös käytön ja ylläpidon aikaiselle toiminnalle – ja vieläpä palkitusti! Oli hienoa voittaa palkinto suuresta joukosta ja pohjoismaisten finalistien joukosta, kertoo SYKin kiitospuheen pitänyt vastuullisuusasiantuntija Ari-Pekka Lassila.

– Tämä kansainvälinen tunnustus on erinomainen osoitus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n näkemyksellisestä työstä sekä onnistuneesta yhteistyöstä yliopiston kanssa. Kampusareena on Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen toimintoja kokoava, arkkitehtuurillisesti ympäristöön hyvin istuva rakennus, joka edistää erinomaisesti yliopiston toiminnan ja kestävän kehityksen tavoitteita, sanoo Tampereen korkeakouluyhteisön tila- ja kiinteistöpalveluiden johtaja Pertti Iso-Mustajärvi.

Kampusareena on monipuolinen kohtaamispaikka niin ihmisille kuin luonnon monimuotoisuudellekin

Yhdeksällä kerroksellaan ja rinnemäisellä viherkatollaan Kampusareena on visuaalinen kohde koko ympäröivälle naapurustolle. Viherkatto on suurin biodiversiteettialue kaikista Suomen viherkatoista. Monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi katolla on myös hyönteishotelleja.

Ympäristönäkökulma onkin Kampusareenan oleellinen tavoite edellä mainitun kohtaamisista ja yhteistoiminnan synnyttämisestä muodostuvan sosiaalisen vastuullisuuden kehittämisen näkökulman lisäksi. Kampusareenalla on viherkaton lisäksi energiatavoitteet, joita toteutetaan mm. aurinkopaneeleiden ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon avulla. Kampusareenalla on 560 paneelia, jotka toimivat myös aurinkovarjoina, sillä ne on asennettu ulkoseinille ikkunoitten päälle etelä- ja länsipuolelle rakennuksen torniosaan.

Kampusareenan kontribuutio kestävälle kehitykselle ei ole ainoastaan ympäristö- ja yritysmahdollisuuksia, vaan rakennus on onnistunut tukemaan myös paikallisyhteisöjä. Kampusareena tarjoaa mahdollisuuksia niin sisällä kuin ulkonakin ja palvelee työajan lisäksi myös vapaa-ajalla. Kesällä viherkatto toimii tapaamispaikkana. Talviaikana opiskelijat ja lapset ovat hyödyntäneet tätä kattoa esimerkiksi mäenlaskuun ja sen suuntaisille aktiviteeteille.

Kansainväliset sertifioinnit auttavat vastuullisuuden kehittämisessä

BREEAM Awards on viisitoista kertaa järjestetty vuosittainen juhla, jossa jaetaan tunnustusta kiinteistö- ja rakennusalalla kestävää kehitystä suunnittelussa, kehityksessä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa esimerkillisellä tavalla edistäville ihmisille, projekteille ja organisaatioille. BRE Group jakaa palkinnon eri sarjoissa rakennuksen käyttötavan (kaupalliset rakennukset, julkiset rakennukset, asuminen ja alueet) sekä rakennuksen elinkaaren vaiheen (suunnitelmat, juuri valmistunut rakennushanke ja jo pidempään käytössä ollut rakennus) mukaan. Lisää tuomarointityöstä löytyy BREEAM sivustolta: https://www.breeam.com/awards/judging/

– Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle on tärkeää, että rakennuksiamme ympäristösertifioidaan. Tämä auttaa arvioimaan ja kehittämään paitsi rakennustemme ympäristösuorituskykyä niin myös laajemmin liiketoimintamme vastuullisuutta. Haluamme kiittää kaikkia Kampusareenaa yleisöäänestyksessä äänestäneitä, Granlund Oy:tä sertifiointiavusta sekä tuomaristoa osuvasta valinnastaan, kiittelee Lassila.