Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tulos kasvoi hallitusti, minkä lisäksi yhtiö käytti lunastusoikeuttaan Vaasan yliopiston Hemsö Suomi Oy:lle myymiin SYKin osakkeisiin - ylimääräisen ja varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on sopinut rahoituksen uudelleenjärjestelystä – ratkaisu kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta 30.11.2021 11:13:00 EET | Tiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on sopinut yhteensä 485 miljoonan euron suuruisen uudelleenrahoituspaketin. Järjestelyllä korvataan merkittävä osa aiempaa rahoitusta, myös vuonna 2018 liikkeelle laskettu Green Bond. Uudelleenrahoitus on kokonaisuudessaan vihreää rahoitusta, joka on ollut nyt allekirjoitetun kokonaisuuden yksi merkittävin tavoite. Rahoittajina järjestelyssä toimivat Nordea ja Handelsbanken.