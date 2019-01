Suomen Yrittäjät: Osinkoverotus yksinkertaisemmaksi ja kannustavammaksi

Facebook ja Suomen Yrittäjät yhteistyöhön 14.1.2019 14:43 | Tiedote

Yhteisöpalvelu Facebook ryhtyy Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaniksi. Facebook on yksi Nuorten yrittäjien vuosittaisen Get Together -tapahtuman pääkumppaneista.