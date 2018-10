Suomen Yrittäjien työvaliokunta: Hallitus osoittaa johtajuutta

Hallitus kertoi tiistaina edistävänsä työllistämistä. Keinona on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle kymmenen työntekijää työllistävissä yrityksissä. Suomen Yrittäjät pitää esitystä tärkeänä keinona rohkaista pieniä yrityksiä työllistämään enemmän.

Samalla hallitus aikoo lyhentää työttömyysturvan karenssia 90 päivästä 60 päivään vahvistaakseen henkilöperusteisesti irtisanotun työntekijän muutosturvaa. Tämän lisäksi hallitus on valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Alun perin hallituksen tarkoitus oli helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä.

- Korkeampi raja olisi ollut parempi Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle. Ehdotus on kuitenkin tässä tilanteessa kohtalaisen tasapainoinen, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen arvioi.

- Ehdotuksen sanamuotoihin jäi vielä korjattavaa, jotta esitys olisi vaikuttava. Niihin on syytä palata eduskunnassa, hän jatkaa.

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan Helsingissä tiistaina 2.10.2018.



Lisää työpaikkoja luvassa

Suomen Yrittäjät antaa erityisen arvon sille, että hallitus antaa esityksensä ammattiyhdistysliikkeen painostuksesta huolimatta ja pyrkii helpottamaan työllistämistä.



2 - 9 henkilöä työllistävistä yrityksistä 60 prosenttia kertoo työllistävänsä enemmän, jos henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu pienissä yrityksissä. Yksinyrittäjistä näin kertoo yli kolmannes. Tiedot käyvät ilmi eilen julkaistusta Yrittäjägallupista. Sen teki Kantar TNS, ja kyselyyn vastasi yli tuhat yrittäjää.

- Hallitus osoittaa johtajuutta ja toimii kuten hallituksen kansanvallassa pitää. Ay-liikkeen poliittinen painostus lakkoilemalla on vastuutonta ja kestämätöntä ja vielä asiassa, joka auttaa vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia, Mäkynen sanoo.



- Ay-liike osoittaa, että työrauhalla ei ole mitään väliä, kun tehdään valtapolitiikkaa. Siksi on viipymättä rajoitettava poliittisia lakkoja, Mäkynen sanoo.





Irtisanomiskynnys edelleen korkea



Suomen Yrittäjät on pettynyt siihen, miten ay-liike on totuutta kiertämällä masinoinut joukkojaan työtaistelutoimiin.



- Irtisanominen vaatii jatkossakin työvelvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä, ja myös varoituksen. Tämä ei johda mihinkään mielivaltaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.



Yrittäjät myös muistuttaa, että esitykseen on kirjattu edelleen kielletyt irtisanomisperusteet, joita ovat esimerkiksi työntekijän sairaus tai tapaturma, osallistuminen työtaisteluun tai am-mattiyhdistystoimintaan tai poliittiset tai uskonnolliset mielipiteet.



- Näiltäkin osin on levitetty väärää tietoa, Pentikäinen harmittelee.



- Jokainen työntekijä on pienessä yrityksessä avainhenkilö, josta halutaan pitää huolta. Kukaan ei palkkaa irtisanoakseen. Töitään laiminlyövän irtisanominen on koko työyhteisön etu, koska hänen tehtävänsä kaatuvat muiden kontolle. Se voi olla myös työsuojelua, Pentikäinen sanoo.



Lakkoilu pitää lopettaa



Yrittäjät toivoo, että ay-liike lopettaa poliittiset työtaistelunsa mahdollisimman pian.



- Ay-liikkeen pitää vaikuttaa lainsäädäntöön parlamentarismin kautta eikä poliittisilla lakoilla aiheuttaen ongelmia Suomelle, täällä toimiville yrityksille ja työntekijöille. Lakkoilusta ei hyödy kukaan - ja kaikkein vähiten työntekijät, Mäkynen sanoo.



Yrittäjät muistuttaa, että kestävän kasvun vahvistaminen on välttämätöntä, jotta Suomen työllisyysaste saadaan nostettua hyvinvointivaltion perustan lujittamiseksi.

- Suomen työllisyysaste on edelleen liian matala. Talouskasvu on herkässä vaiheessa, ja näyttää hidastuvan. Siksi on niin yritysten kuin työntekijöiden etu, että työmarkkinatilanne rauhoittuu eikä Suomen kestävän kasvun perusteita horjuteta, Mäkynen toteaa.