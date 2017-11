Suomenlampaan villa haastaa merinovillan

Suomenlampaan villa on parhaimmillaan liki merinovillan veroista: se on lämmintä ja kuohkeaa, hylkii kosteutta ja tuntuu miellyttävältä ihoa vasten. Lisäksi sillä on erinomainen huopumiskyky. Sanna Vatasen uutuuskirja "BÄÄ! Neulo & virkkaa suomenlampaan villasta" kertoo tästä hienosta raaka-aineesta ja tarjoaa trendikkäitä käsityöohjeita.

BÄÄ! Neulo & virkkaa suomenlampaan villasta -kirjan 32 modernilla ja trendikkäällä ohjeella neulot, virkkaat ja huovutat koko perheelle uutta villaista ylle ja kotiin: korin, myssyn, paidan ja tossut sekä paljon muuta. Töiden toteuttamiseen riittävät perustaidot. Lisäksi saat tietoa suomenlampaan villan ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista. Käyttämällä suomenlampaan villaa voit tukea ekologista pientuotantoa ja turvata myös uhanalaisten lammasrotujemme eli kainuunharmaan ja ahvenanmaanlampaan säilymisen. Tule tutustumaan suomenlampaan villaan ja kokeilemaan erilaisia lankoja BÄÄ!-lankalaboratoriossa Helsingin kädentaitomessuilla 10.–12.11.2017 ja Tampereen kädentaitomessuilla 17.–19.11.2017. Sanna Vatanen tunnetaan suosituista neulekirjoistaan, lukuisista neule- ja virkkausohjeistaan sekä näyttely- ja työpajaprojekteista, joissa aihetta raapaistaan aina pintaa syvemmältä. Taiteilijana ja muotoilijana Sannalle keskeinen teema on ekologisuus, ja hän toimii myös mehiläistarhaajana. Kirja on heti arvosteltavissa. Arvioitu ilmestymispäivä 8.11.2017. BÄÄ! messuilla: Helsingin kädentaitomessut 10.–12.11.2017: – Lankalaboratorio Moreenin osastolla 6t58 koko messujen ajan – Sanna Vatanen Kässäkahvilassa lauantaina 11.11. klo 14–14.30 Tampereen kädentaitomessut 17.–19.11.2017: – Lankalaboratorio osastopaikalla A30 – BÄÄ! Villan tie valmiiksi tuotteeksi -näyttely osastopaikalla E608 – Sanna Vatanen Idealavalla joka päivä klo 13–13.30

Avainsanat huovutuskäsityötneulominenvillavirkkaaminen

