Suomessa jalostettu silli on harventunut superruokalaji

Suomi on kansainvälisesti tunnettu sillimaa. Vaikka kaikille tuttu kalalaji elää ja kasvaa ainoastaan Atlantin valtameren pohjoisosassa, on Suomessa vuosisataiset silliperinteet. Suomalaiset olivat 1900-luvulla myös itse ahkeria sillinkalastajia usemmalla laivastolla. Runsaasti terveellisiä rasvahappoja ja D-vitamiinia omaavasta kalasta löytyy suomalaiseen makuun juurtuneita perinnereseptejä ja käyttötapoja. Nykyään kotimaista sillinvalmistusperinnettä pitää yllä vain yksi perheyhtiö, uusikaupunkilainen Suomen Sillikonttori. Se valmistaa perinteisillä resepteillä sekä omaa nimeänsä kantavat, että tutun Jalostaja-merkin sillit.

Silli sisältää niin runsaasti monityydyttymättömiä ja terveydelle välttämättömiä Omega-3-rasvahappoja, että sitä voi kutsua superruoaksi tai terveyspommiksi. Sillin laadun mittari on sen rasvapitoisuus ja parhaissa silleissä sitä tulee olla yli 20 prosenttia. Rasvapitoisuuteen vaikuttaa kalan pyyntiaika. Silli on parhaimmillaan, eli rasvaisimmillaan, syksyllä kutuajan jälkeen, jonka jälkeen Pohjois-Atlantilta pyydetty kala kypsyy tynnyreissä toukokuussa alkavaa Suomen pääsesonkia varten. Suomalaisen sillin maku ja tyyli on yhdistelmä venäläistä ja skandinaavista ruokaperinnettä. Ajan kuluessa sillin nautiskeluun on muodostunut koko kansaa yhdistävät käyttötavat ja ikiomat kotimaiset silliateriat.

”Suomalaiset syövät muista suurista sillikulttuureista poiketen erityisesti voimakkaan makuista, suolavedessä tynnyrikypsytettyä silliä. Suosituin maku on perinteinen sipulisilli. Miedompaa ja pehmeänmakuista etikkamarinoitua silliä syödään noin kolmasosa tuotannosta. Niissä kärkeen nousee sinappisilli, jolle Jalostajalta tulee täksi sesongiksi nyt kotimainen vaihtoehto”, kertoo Suomen Sillikonttorin perustaja ja toimitusjohtaja Matti Ruuska ja jatkaa: ”Sillinautinto alkaa sillin parhaasta mahdollisesta laadusta ja käsityöstä. Meidän tavoitteemme sillituotteille perustuu kolmen waun periaatteelle. Kuluttajan ensimmäinen wau syntyy silloin, kun katse osuu purkkeihin ja siististi asetellut hopeakylkiset palat houkuttavat. Toinen wau tulee, kun purkki napsahtaa auki ja tuttu tuoksu tuntuu nenässä. Kolmas wau syntyy sillin mausta ja tuntumasta. Kotimainen silli kruunaakin voittavan yhdistelmän perinteistä herkkua, joka tuo kesän pöytään vuodenaikaan katsomatta.”

Duunarin arkiruoka, herrojen ja rouvien herkku

Silliä voi käyttää monella tavalla. Tutuin käyttömuoto on keitettyjen perunoiden kanssa. Erityisesti uudet perunat, tilli, silli, voi ja ruisleipä ovat osa suomalaista kansallisruokaperinnettä. Silliä maustetaan valmiiksi erilaisilla tavoilla ja kokonaisesta sillifileestä voi helposti tehdä myös lämpimän ruoan uunissa.

”Duunarin arkiruoasta ja herrojen herkusta on vuosien saatossa muotoutunut Suomessa erityisesti uusien perunoiden kaveri. Silli on tärkeä rooli suurten juhlien noutopöydissä vuoden ympäri ja suomalaista vappu-, juhannus- ja joulupöytää on vaikea kuvitella ilman silliä. Sillistä on myös moneen muuhun ruokaa ja haluaisinkin nähdä, että edullinen ja terveellinen silli nousisi yhä useampaan kotikeittiöreseptiin. Uskon, että alkavasta sillikaudesta tulee koronan synnyttämän kotikokkausbuumin siivittämänä parempi kuin vuosikausiin”, lisää suomalaisen sillin grand old man Ruuska.

Suomen ainoan sillinvalmistajan, Uudenkaupungin kalasatamassa toimivan Suomen Sillikonttorin juuret ovat syvällä suomalaisessa sillihistoriassa. Yli 40 vuoden kokemuksen sillinvalmistuksesta omaava Matti Ruuska perusti suosituista Boy-silleistään tunnetun Boyfood Oy:n vuonna 1977. Jäätyään jo kerran eläkkeelle, hän aloitti sillinvalmistuksen uudelleen tuttujen kotimaisten tuotemerkkien siirryttyä paitsi ulkomaiseen omistukseen, myös ulkomaiseen tuotantoon. Ruuskan nykyinen perheyritys Suomen Sillikonttori Oy jatkaa suomalaista silliperinnettä täyden palvelun sillitalona.

”Valmistamamme Sillikonttorin omat Artesaani-sillit sekä Jalostaja-sillit ylläpitävät kotimaista silliperinnettä. Sillien valinta ja maustaminen tehdään käsityönä ja sillit myös asetellaan tuttuihin lasipurkkeihin käsin. Artesaani-purkeissa sillit on ladottu vaakatasoon hopeakylki ulospäin ja Jalostajan purkeissa sillipalat ovat puolestaan pystysuunnassa”, täsmentää Ruuska.

Suomen Sillikonttori Oy on Uudessakaupungissa toimiva perheyritys ja täyden palvelun sillitalo, joka valmistaa erilaisia silli- ja silakkatuotteita tynnyreistä lasipurkkeihin. Sillikonttori toimii omien ja Jalostaja-sillien, useiden kaupan merkkien ja suurkeittiötuotteiden valmistajana. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa, ja se työllistää vakituisesti 12 henkeä.