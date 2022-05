Suomessa myydyistä ruusuista 86 prosenttia on reilusti tuotettuja

Reilun kaupan volyymituotteiden banaanin ja kahvin myynti kärsi koronan tuomista muutoksista ihmisten arkeen sekä hotellien, kahviloiden ja ravintoloiden rajoituksista. Pandemia vaikutti myös tuottajayhteisöjen toimintaan ja Reilu kauppa ohjasi pandemian aikana yli 15 miljoonaa euroa kriisistä selviämiseen.

”Kukkien merkittävä markkinaosuus selittyy vähittäiskauppojen reiluilla valinnoilla. Tällä prosenttisosuudella Suomi on ehdottomasti Reilun kaupan kukkien myynnin kärkimaita”, Reilun kaupan kaupallisen työn päällikkö Tuija Kopra iloitsee.

Suomalaiset käyttivät keskimäärin 49 euroa Reilun kaupan tuotteisiin viime vuoden aikana, mikä on kahdeksan euroa enemmän kuin vuonna 2020. Suomen myynneistä kertyi 2,6 miljoonaa euroa Reilun kaupan lisää. Lisän avulla viljelijäosuuskunnat ja työntekijöiden järjestöt muun muassa parantavat tilojen rakennuksia, tehostavat tuotantoa, järjestävät koulutuksia ja tarjoavat pienlainoja.

Yritysvastuun ja vastuullisen kulutuksen merkitys on viime vuosina kasvanut huomattavasti Virossa, Latviassa ja Liettuassa – ja se heijastuu myös Reilun kaupan tuottei­den kysyntään. Tuotteiden volyymimääräinen myynti lähes tuplaantui edellisvuodesta. Suosituimpia Reilun kaupan tuotteita Baltian maissa ovat kahvi, suklaa, banaanit, sokeri ja jäätelö.

”Reilun kaupan asema on sekä Suomessa että maailmalla ennallaan. Kun tarjontaa on, Reiluja tuotteita päätyy ostoskoreihin samaan tahtiin kuin ennenkin – ja monissa maissa Reilu kauppa on jatkanut jopa nopeaa kasvua myös poikkeusoloissa”, Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen sanoo.

”Reilun kaupan teh­tävä ja tavoitteet ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin”

Yritysten on entistä vahvemmin huomioitava ympäristö- ja sosiaalinen vastuu tuotantoketjuissa. Reilu kauppa tukee sekä Reilun kaupan piirissä olevia että muita yrityksiä huolellisuuskäytänteissä ja niiden luomisessa. Tärkeänä osana Reilun kaupan vaikuttamistyötä on ollut kampanjointi kunnianhimoisen yritysvastuulain puolesta niin Suomeen kuin koko Eurooppaan.

”Reilun kaupan tehtävä ja tavoitteet ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Varsinkin Euroopassa yritysvastuun merkitys korostuu lainsäädännön myötä. Olemme osaltamme vaikuttaneet aktiivisesti siihen, että sääntely tukee kunnianhimoista yritysvastuuta ja tekee vastuullisuudesta yrityksille aiempaakin vahvemman kilpailuedun”, Sivonen toteaa.

Toinen merkittävä Reilun kaupan sertifiointia ja kriteerejä täydentävä kokonaisuus on ulkoministeriön ja yritysten rahoittama ohjelmatyö ja sen kehitysyhteistyöhankkeet. Hankkeiden avulla pystytään esimerkiksi edistämään viljelytilojen tasa-arvoa, kouluttamaan viljelijöitä ja työntekijöitä sekä vähentämään hiilipäästöjä tuotantoketjuissa.