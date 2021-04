Suomessa on annettu miljoona koronarokoteannosta

Suomessa on 1.4. mennessä annettu kaikkiaan yli miljoona rokoteannosta. Rokotettuja on yli 900 000, ja heistä kaikki ovat saaneet ainakin yhden annoksen koronarokotetta.



”Tämä on hyvä uutinen, sillä jo yksi annos mitä tahansa Suomessa käytettävää koronarokotetta antaa hyvän suojan vakavaa koronavirustautia vastaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.



Rokotuksen suojateho kehittyy vähitellen useamman viikon kuluessa ja toinen rokoteannos tarvitaan, jotta teho on mahdollisimman pitkäkestoinen.

Rokotusten tahti kiihtymässä

Parhaillaan kunnissa rokotetaan 70 vuotta täyttäneitä ja taustasairautensa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvia. Tämän hetken arvion mukaan lähes kaikki ikääntyneet ovat saaneet koronarokotteen huhtikuun puoleenväliin mennessä ja lähes kaikki riskiryhmiin kuuluvat toukokuun puoleenväliin mennessä.



Rokotustahdin odotetaan kiihtyvän kesän lähestyessä.



”Etenemisen nopeus on kiinni ennen kaikkea rokotteiden saatavuudesta. Kunnat ovat hyvin onnistuneet antamaan rokotuksia sitä mukaa kun rokotteita on saatu maahan, ja kaikissa kunnissa pystytään nostamaan kapasiteettia rokotemäärien kasvaessa”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.



Seuraavien kolmen viikon aikana rokotteita on tulossa Suomeen noin 200 000 annosta joka viikko.



Koronarokotusten etenemistä voi seurata THL:n ylläpitämällä koronarokotusten seurantasivustolla. Annettujen rokoteannosten määrä päivittyy seurantasivustolle viiveellä tämän päivän aikana.

COVID-19-rokotusten edistyminen

Lisätietoja:

Mia Kontio

THL

johtava asiantuntija

etunimi.sukunimi@thl.fi



Hanna Nohynek

THL

ylilääkäri

etunimi.sukunimi@thl.fi