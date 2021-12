Suomessa on todettu kaksi uutta omikrontartuntaa – tapauksia jo 50 maassa

Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta 2.12.2021 14:00:10 EET | Tiedote

Suomessa yhdellä ihmisellä on todettu omikronvirusmuunnoksen aiheuttama koronavirustartunta. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluvilla on jo todettu koronatartuntoja. Heidän tartuntojaan ei ole vielä varmistettu variantin aiheuttamiksi. Seurue on palannut Ruotsista. Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueilla. Suojatoimet pätevät myös virusmuunnoksiin Omikronvirusmuunnoksen leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia: Huolehdi suositusten mukaisesta rokotesuojasta, hyvästä käsi- ja maskihygieniasta sekä turvaväleistä. Jos saat oireita, pysy kotona ja mene tarvittaessa koronatestiin. Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin, mikä on nähty koronapandemiankin aikana jo useaan o