Suomessa tavoitellaan Reilun kaupan kahvitaukoilijoiden maailmanennätystä

Toukokuun 9. päivänä järjestetään Maailman suurin Reilun kaupan kahvitauko, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan nauttimalla kupillisen Reilun kaupan kahvia tai teetä. Tähän mennessä suurin Reilun kaupan kahvitauko on järjestetty Ruotsissa, ja nyt tavoitteena on, että maailman kovin kahvinjuojakansa ottaa ennätyksen haltuunsa yli 500 000 osallistujalla.

Maailmanennätyskahveille on ilmoittautunut mukaan lukuisia yrityksiä, kouluja, kirjastoja, kahviloita, ravintoloita, seurakuntia, ammattiyhdistysliikkeiden paikallisosastoja, Marttojen paikallisyhdistyksiä ja lukuisia muita paikallisia ja valtakunnallisia yhdistyksiä. Kuka tahansa voi osallistua ennätysyritykseen juomalla kupin Reilun kaupan kahvia tai teetä ja ilmoittamalla osallistumisestaan osoitteessa reilukauppa.fi/kahvitauko.

Mitä väliä sillä on, mitä kahvia me juomme?

- Aihetta voi lähestyä täysin itsekkäästi. Jos haluamme, että kahvia on jatkossakin saatavilla, kannattaa pitää nyt jo huolta, että viljelijöillä on varaa hankkia kahvilajikkeita, jotka kestävät ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet. Toinen vaihtoehto on miettiä asiaa viljelijöiden näkökulmasta: heidän kuuluu saada työstään korvaus, jolla he pystyvät elättämään perheensä, kertoo Reilu kauppa ry:n toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Maailmassa on noin 25 miljoonaa kahvin pienviljelijää. Lähes 70 prosenttia kahvista tuotetaan alle viiden hehtaarin tiloilla eli työt tehdään oman perheen voimin.

Hiljattain julkaistun tutkimuksen* mukaan esimerkiksi Perussa ja Etiopiassa kahvinviljelijöiden ansiot ovat tällä vuosituhannella laskeneet jopa 20 prosenttia. Nyt kahvinviljelijöiden ansiot jäävät selvästi kansallisten köyhyysrajojen alapuolelle. Köyhyysraja määritellään maakohtaisesti ja esimerkiksi Perun maaseudulla viljelijän päivittäisten ansioiden pitäisi nousta yli 2,25 euron, jotta hän eläisi köyhyysrajan yläpuolella. Näin ei useimmiten ole. Etiopialaisten kahvinviljelijöiden ansiot jäävät tällä hetkellä noin puoleen siitä, mikä ylittäisi köyhyysrajan.

Kahvinviljelijät kaikkialla maailmassa ovat joutuneet todistamaan ilmastomuutoksen vaikutukset elinkeinonsa harjoittamiselle. Kahvipensaat ovat herkkiä lämpötilan muutoksille. Latinalaisessa Amerikassa enemmistö kahvinviljelyalueista on kärsinyt kuumemman ja kosteamman ilman ruokkimasta kahviruostetaudista.

Ilmastonmuutoksen takia kahvinviljelyyn soveltuvan alueen arvioidaan pienenevän 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi brasilialaiset ja intialaiset kahvinviljelijät tulevat kokemaan dramaattisia muutoksia.

Eli miksi Reilun kaupan kahvia?

Reilun kaupan piirissä on jo yli 800 000 kahvinviljelijää 30 eri maassa. He saavat myymästään Reilun kaupan kahvista vähintään Reilun kaupan takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset ja lisäksi heille maksetaan Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä kahvinviljelijäosuuskunnat päättävät itse. Varat käytetään usein tuotannon tehostamiseen eli esimerkiksi työkalujen hankkimiseen, varastojen tai kuivaustilojen rakentamiseen. Lisäksi Reilun kaupan viljelijät saavat koulutusta, josta on heille hyötyä sekä viljelyssä että kaupankäynnissä.

- Kahvitauko on keskeinen osa suomalaisten arkea: se virkistää kesken arkiaskareiden ja kerää ihmiset saman pöydän ääreen kodeissa, työpaikoilla, kahviloissa ja ravintoloissa. Pelkästään työpaikoilla juodaan päivittäin miljoonia kahvikupillisia, joten kahvitaukoilu Reilun kaupan kahvilla tarjoaa helpon ja virkistävän tavan tehdä vaikuttavia valintoja, Sivonen jatkaa.

* Coffee: The Hidden Crisis Behind the Success: Study on Sustainability Within the Coffee Industry -tutkimuksen on tehnyt ranskalainen Bureau for the Appraisal of Social Impacts. Tutkimus valmistui ranskaksi viime vuonna ja se on julkaistu englanniksi tänä keväänä. Tutkimuksen teettivät Max Havelaar France, Commerce Équitable France ja the Rethinking Value Chains Collective.





_____________________________________

Miten maailmanennätyskahveille osallistutaan?





1) Ilmoittautumalla mukaan!

Ohjeet sivulla https://reilukauppa.fi/kahvitauko/

2) Keittämällä Reilun kaupan kahvit (tai teet) 9.5.