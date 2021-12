Suomessa todettu 11 uutta omikrontartuntaa – alustavien tietojen mukaan 2 rokoteannosta suojaisi omikronin aiheuttamalta vakavalta taudilta

Suomessa on todettu kaksi uutta omikrontartuntaa – tapauksia jo 50 maassa 7.12.2021 13:33:53 EET | Tiedote

Suomessa on varmistettu kaksi uutta omikronvariantin aiheuttamaa koronavirustartuntaa. Molemmat tartunnat on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Henkilöt ovat matkustaneet viime aikoina Etelä-Afrikassa ja Nigeriassa. Tapaukset eivät liity aiempaan tartuntaketjuun. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä yhdeksän varmistettua omikronin aiheuttamaa tartuntaa. HUS-alueen lisäksi tartuntoja on todettu Varsinais-Suomessa sekä Pohjois-Savossa. Paikalliset viranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia sairaanhoitopiirien alueilla. Varmistettuja tapauksia jo 50 maassa Ensimmäiset havainnot omikronvirusvariantista tehtiin marraskuussa Etelä-Afrikassa ja Botswanassa sekä Hongkongissa. Nyt varmistettuja tapauksia on jo 50 maassa eri puolella maailmaa. Toistaiseksi suurin osa raportoiduista tartunnoista liittyy matkustamiseen, erityisesti eteläisen Afrikan maissa. Etelä-Afrikassa uusien koronatapausten määrä on hyvin voimakkaassa kasvussa ja omi